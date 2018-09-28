Возле котлована на Юго-Западном нашли больше тысячи опасных ламп

Концентрация паров ртути не превышала норму, поэтому спасателям не пришлось использовать противогазы
Концентрация паров ртути не превышала норму, поэтому спасателям не пришлось использовать противогазы

В четверг, 27 сентября, новосибирские спасатели собрали на левом берегу две свалки люминесцентных ламп.


Свалки на улице Немировича-Данченко и на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве обнаружили очевидцы, рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.


«Данные лампы <…> ртутьсодержащие внутри. Исходя из этого, они подлежат определённой процедуре утилизации специализированными учреждениями. <…> Помимо жителей, такие лампы используют и многие предприятия для освещения своих цехов и так далее, периодически их меняют. Видимо, какой-то из нерадивых руководителей или исполнителей вместо того, чтобы отвезти на утилизацию, при этом заплатив за неё специализированной организации, решил таким образом избавиться от данного груза», — предположил Дмитрий Фокин.


Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», на берегу котлована спасатели собрали 1150 люминесцентных ламп, ещё 20 ламп — на улице Немировича-Данченко. Некоторые из них были разбиты, уточнил Дмитрий Фокин. 


По его данным, предельно допустимая концентрация паров ртути превышена не была, поэтому спасателям не пришлось использовать противогазы.


«Ртутьсодержащие отходы представляют определённый класс опасности, не угрожающей прям кардинально здоровью, <…> но собрать их надо полностью», — добавил начальник МАСС.


По его словам, собранные лампы спасатели передали на утилизацию в организацию «СибРтуть».


Недавно новосибирская компания, занимающаяся вывозом мусора, бесплатно установила во дворах разных районов полтора десятка контейнеров для раздельного сбора отходов — в их планах поставить в Новосибирске 10 тысяч баков для стекла, бумаги и пластика.

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