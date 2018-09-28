Десятки новосибирцев пришли на церемонию прощания с погибшим в РОВД капитаном

Близкие и друзья Виталия Задорожного собрались около отдела полиции № 10  
Близкие и друзья Виталия Задорожного собрались около отдела полиции № 10 

Утром 28 сентября в Советском районе прощаются с погибшим от выстрела из табельного оружия 47-летним капитаном полиции Виталием Задорожным — на церемонию прощания к зданию отдела полиции № 10 «Советский» пришло около 80 человек. 


«Мы его с момента гибели не видели, — рассказал корреспонденту НГС родственник Виталия Задорожного. — Когда мы приехали оформлять все документы, нам сказали, что это зрелище не для слабонервных, чтобы на это смотреть. Никто не видел его. В это (гибель Виталия. — Прим. ред.) вообще и в принципе тяжело поверить. Для меня это большой шок, что такое случилось». 


Церемония началась в 11:30 — на неё пришли родственники, друзья и коллеги Виталия Задорожного из Советского отдела полиции. Сразу после прощания его похоронят на Чемском кладбище. 


Виталий Задорожный погиб 25 сентября в отделе полиции № 10, где он работал участковым. «Сотрудник полиции, находясь на дежурстве, в служебном кабинете из своего табельного оружия произвел выстрел в голову, от полученных повреждений скончался на месте», — прокомментировали смерть Задорожного в пресс-службе Следственного комитета России по НСО. 


Виталий Задорожный погиб в служебном кабинете от выстрела из табельного оружия
Виталий Задорожный погиб в служебном кабинете от выстрела из табельного оружия


После случившегося коллеги поставили в РОВД портрет погибшего полицейского с траурной лентой. Друзья и коллеги Задорожного уверяют, что инцидент произошёл на глазах у его начальницы Елены Ногиной — теперь родственники участкового обвиняют её в смерти Виталия. По словам близкого друга потерпевшего, последние несколько месяцев Задорожного пытались выжить со службы — заставляли работать вечерами, вызывали в отдел во время отпуска, заваливали бумажной работой и постоянно писали жалобы «наверх». 


«По разговорам сослуживцев, тех людей, с кем он (Виталий Задорожный. — Прим. ред.) работал, там на самом деле люди слышали минут за 20 до этого скандал, — пояснил корреспонденту НГС родственник Виталия Задорожного. — Она (Елена Ногина. — Прим. ред.) на него то ли кричала, то ли что, там был какой-то конфликт. И за день до этого он к ней подходил по каким-то своим вопросам, нужно было решить. Она сказала, что у меня там якобы нет времени. То есть люди это слышали, этот конфликт видели. И то, что в момент стрельбы она тоже была там, причём этот факт подтверждён самим начальником... Я всё-таки надеюсь на то, что следственные органы проведут хорошую работу, всё проверят и выявят реальную причину всего этого произошедшего. И те люди, которые действительно к этому причастны, они будут наказаны». 


По информации источника НГС в правоохранительных органах, следователи сейчас собираются проверить Елену Ногину на детекторе лжи. 


Обозреватель НГС попыталась разобраться, как погиб Виталий Задорожный и почему его близкие винят во всём начальство.

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