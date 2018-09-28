В ГИБДД рассказали подробности лобовой аварии на трассе под Новосибирском

Сейчас пассажир одного из автомобилей в тяжёлом состоянии

В Госавтоинспекции рассказали подробности о ночной аварии на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области, в которой погибли два человека, а ещё один был госпитализирован.







По информации ГИБДД, на ночной трассе столкнулись автомобили LADA Priora и ВАЗ-2106.





«Водитель 1995 года рождения на автомобиле LADA Priora следовал по трассе Р-256 со стороны города Искитима в сторону Черепаново. В пути следования он совершил столкновение с попутным КАМАЗом, под управлением водителя 1980 года рождения. После этого LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2106, которым управлял водитель 1984 года рождения», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.





По её словам, в аварии погибли водители автомобилей LADA Priora и ВАЗ-2106.





«Пассажир автомобиля LADA Priora, мужчина 1996 года рождения, доставлен в больницу города Искитима с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа в коме 2-ой степени. У него тяжёлое состояние», — добавила Евгения Табатчикова.





Сейчас обстоятельства аварии выясняются сотрудниками полиции, проводится доследственная проверка.





Вечером 26 сентября на автодороге М-51 «Иртыш» столкнулись автомобиль Toyota Town Ace и КАМАЗ — в результате ДТП водитель легковушки скончался, а пассажир госпитализирован.

