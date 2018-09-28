В ГИБДД рассказали подробности лобовой аварии на трассе под Новосибирском

Сейчас пассажир одного из автомобилей в тяжёлом состоянии
Сейчас пассажир одного из автомобилей в тяжёлом состоянии

В Госавтоинспекции рассказали подробности о ночной аварии на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области, в которой погибли два человека, а ещё один был госпитализирован.


По информации ГИБДД, на ночной трассе столкнулись автомобили LADA Priora и ВАЗ-2106.


«Водитель 1995 года рождения на автомобиле LADA Priora следовал по трассе Р-256 со стороны города Искитима в сторону Черепаново. В пути следования он совершил столкновение с попутным КАМАЗом, под управлением водителя 1980 года рождения. После этого LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2106, которым управлял водитель 1984 года рождения», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.


По её словам, в аварии погибли водители автомобилей LADA Priora и ВАЗ-2106.


«Пассажир автомобиля LADA Priora, мужчина 1996 года рождения, доставлен в больницу города Искитима с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа в коме 2-ой степени. У него тяжёлое состояние», — добавила Евгения Табатчикова.


Сейчас обстоятельства аварии выясняются сотрудниками полиции, проводится доследственная проверка.


Вечером 26 сентября на автодороге М-51 «Иртыш» столкнулись автомобиль Toyota Town Ace и КАМАЗ — в результате ДТП водитель легковушки скончался, а пассажир госпитализирован.

Прочтений: 4352

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено