Сибирь накрыло утренним туманом: в Новосибирске сели пять летевших мимо самолётов

Туман помешал московским рейсам приземлиться в Кеморово и Новокузнецке — пять рейсов ушли на запасной аэродром в Толмачёво
Туман помешал московским рейсам приземлиться в Кеморово и Новокузнецке — пять рейсов ушли на запасной аэродром в Толмачёво

Сегодня, 28 сентября, пять утренних рейсов, летевших из Москвы в Кемерово и Новокузнецк, совершили внеплановую посадку в Новосибирске.


Самолёты приземлились в аэропорту Толмачёво из-за тумана в аэропортах назначения.


«К нам на запасной пришли по метеоусловиям из Новокузнецка три рейса и два рейса, также по метеоусловиям, из Кемерово», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


В справочной аэропорта Новокузнецка корреспонденту НГС подтвердили, что в аэропорту Толмачёво из-за тумана приземлились три рейса: из Москвы, Анталии и Симферополя. Оперативно связаться с аэропортом Кемерово не удалось. 


Накануне внеплановую посадку в Новосибирске сделали три самолёта, которые летели из Москвы в Томск. Причиной посадок также стал утренний туман. 

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