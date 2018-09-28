Сибирь накрыло утренним туманом: в Новосибирске сели пять летевших мимо самолётов

Туман помешал московским рейсам приземлиться в Кеморово и Новокузнецке — пять рейсов ушли на запасной аэродром в Толмачёво

Сегодня, 28 сентября, пять утренних рейсов, летевших из Москвы в Кемерово и Новокузнецк, совершили внеплановую посадку в Новосибирске.







Самолёты приземлились в аэропорту Толмачёво из-за тумана в аэропортах назначения.





«К нам на запасной пришли по метеоусловиям из Новокузнецка три рейса и два рейса, также по метеоусловиям, из Кемерово», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.





В справочной аэропорта Новокузнецка корреспонденту НГС подтвердили, что в аэропорту Толмачёво из-за тумана приземлились три рейса: из Москвы, Анталии и Симферополя. Оперативно связаться с аэропортом Кемерово не удалось.





Накануне внеплановую посадку в Новосибирске сделали три самолёта, которые летели из Москвы в Томск. Причиной посадок также стал утренний туман.