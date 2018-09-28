На трассе под Новосибирском столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека

В результате аварии погибли два человека

Ночью 28 сентября на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля — в ДТП погибли два человека.







По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась около 3:00.





«Два легковых автомобиля в лобовом столкновении участвовали. Погибли оба водителя, а один из пассажиров был доставлен в больницу. Больше никаких данных пока нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.





По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария случилась недалеко от станции «Евсино». Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.





Вечером 25 сентября серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе между Бердском и Искитимом — на дороге столкнулись «Жигули» и две иномарки. Двоих пострадавших с места аварии увезли на скорой.

