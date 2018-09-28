На трассе под Новосибирском столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека
Ночью 28 сентября на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля — в ДТП погибли два человека.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась около 3:00.
«Два легковых автомобиля в лобовом столкновении участвовали. Погибли оба водителя, а один из пассажиров был доставлен в больницу. Больше никаких данных пока нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария случилась недалеко от станции «Евсино». Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.
Вечером 25 сентября серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе между Бердском и Искитимом — на дороге столкнулись «Жигули» и две иномарки. Двоих пострадавших с места аварии увезли на скорой.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова