На трассе под Новосибирском столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека

В результате аварии погибли два человека 
В результате аварии погибли два человека 

Ночью 28 сентября на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля — в ДТП погибли два человека.


По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась около 3:00.


«Два легковых автомобиля в лобовом столкновении участвовали. Погибли оба водителя, а один из пассажиров был доставлен в больницу. Больше никаких данных пока нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.


По сообщениям очевидцев в социальных сетях, авария случилась недалеко от станции «Евсино». Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.


Вечером 25 сентября серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе между Бердском и Искитимом — на дороге столкнулись «Жигули» и две иномарки. Двоих пострадавших с места аварии увезли на скорой. 

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