Четырнадцать учёных из Новосибирска получили президентские гранты

Свидетельства о присуждении грантов учёным вручили 27 сентября
Свидетельства о присуждении грантов учёным вручили 27 сентября

Молодые новосибирские учёные получили дипломы о присуждении грантов Президента Российской Федерации.


В числе награждённых оказались двенадцать учёных СО РАН и двое учёных из НГУ.


«То, что вы получаете гранты президента РФ, — очень важно для будущего и СО РАН в целом, и Новосибирского научного центра в частности. Это подтверждение высокого уровня нашей науки», — цитирует председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона издание «Наука в Сибири».


Свидетельства о присуждении президентских грантов молодым учёным вручили 27 сентября. 


Президентские гранты получили: Алексей Миронов, Наталья Артюхова, Артём Богомяков, Григорий Степанов, Иван Байков, Ольга Ярославцева, Татьяна Светлицкая, Александр Сердюков, Антон Конурин, Ирина Филимонова, Леонтий Эдер, Андрей Миронов, Александр Москаленский и Валентин Портных.


О том, что двое учёных из НГУ получат президентские гранты стало известно в январе этого года. Размер гранта рассчитан на два года и составляет 600 тысяч рублей в год. 


В декабре прошлого года двое учёных из НГУ получили мегагранты в размере 90 млн рублей. На эти гранты учёные планируют пригласить иностранных коллег, с которыми на протяжении трёх лет будут совместно работать над своими проектами.

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