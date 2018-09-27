На «Телецентре» вспыхнул двухэтажный дом
Вечером 27 сентября в Ленинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный деревянный дом. По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 19:40.
«На Серафимовича горит барак. Скорее всего, уже выселен. На месте пожарные», — сообщил читатель Сергей в редакцию НГС.
По словам Сергея, на момент, когда он увидел горящий дом, огонь распространился по крыше и верхнему этажу.
«Пожар достаточно сильный был, я видел. Мне кажется, что подожгли, также, как в прошлом году, по-моему, горел соседний барак — потом его снесли. Также и этот горит, и его снесут», — высказал свою версию читатель НГС.
«Был сильный дым. И запах <...>, запах неприятный — дома и какой-то искусственный, горит что-то искусственное», — рассказал корреспонденту НГС ещё один очевидец.
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В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту подтвердили, что на улице Серафимовича горит расселённый барак и на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
В середине сентября в Ленинском районе был другой серьёзный пожар — на улице Дукача горел склад.
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Елизавета Милованова
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