На «Телецентре» вспыхнул двухэтажный дом

На месте работают пожарные
На месте работают пожарные


Вечером 27 сентября в Ленинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный деревянный дом. По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 19:40.


«На Серафимовича горит барак. Скорее всего, уже выселен. На месте пожарные», — сообщил читатель Сергей в редакцию НГС.


По словам Сергея, на момент, когда он увидел горящий дом, огонь распространился по крыше и верхнему этажу. 


«Пожар достаточно сильный был, я видел. Мне кажется, что подожгли, также, как в прошлом году, по-моему, горел соседний барак — потом его снесли. Также и этот горит, и его снесут», — высказал свою версию читатель НГС.


«Был сильный дым. И запах <...>, запах неприятный — дома и какой-то искусственный, горит что-то искусственное», — рассказал корреспонденту НГС ещё один очевидец.


По словам местных жителей, вместе с дымом по району разносится очень неприятный запах
По словам местных жителей, вместе с дымом по району разносится очень неприятный запах


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В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту подтвердили, что на улице Серафимовича горит расселённый барак и на месте работают пожарно-спасательные подразделения.


В середине сентября в Ленинском районе был другой серьёзный пожар — на улице Дукача горел склад.

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