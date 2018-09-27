S7 Airlines введёт регистрацию пассажиров по селфи

Сроки внедрения новой технологии в S7 Airlines пока не уточнили

В авиакомпании S7 объявили о планах ввести регистрацию пассажиров по селфи — новая услуга появится и в новосибирском аэропорту Толмачёво.







«У нас идёт пилотный проект в бизнес-залах аэропортов Домодедово и Толмачёво, с помощью которых мы будем идентифицировать пассажиров на входе и на выходе (по селфи. — Прим. ред.). Мы ещё внедряем в данный момент», — сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектов отдела инноваций S7 Airlines Тупака Бастидаса.







По его словам, пока авиакомпания рассматривает для этого только бизнес-залы, потому что в проекте требуется помощь аэропортов, инфраструктура и помещения.





Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу группы компаний S7 с просьбой подробнее рассказать об этой технологии и уточнить сроки её запуска в аэропорту Новосибирска.







Недавно в новосибирском аэропорту ввели новые правила оповещений для пассажиров — опаздывающих на рейс перестали называть по имени и фамилии.

