В Новосибирске появился дефицитный корейский джип с перевёрнутыми фарами

Основные фары внедорожника встроены в бампер





В Новосибирске начались официальные продажи нового поколения корейского внедорожника Hyundai Santa Fe. Особенностью машины является система запирания дверей при нахождении сзади другого движущегося автомобиля, чтобы пассажиры не попали под его колеса. Также у внедорожника интересное расположение фар: верхний прищуренный ряд оптики — это дневные ходовые огни, а основные фары встроены в бампер.





Цена машины начинается от 1 999 000 рублей





«Santa Fe есть в наличии, на тест-драйве. Есть в поставке машины, в течение месяца. Поставку распродали больше чем наполовину за два дня, то есть автомобиль в дефиците. Цена машины от 1 999 000 рублей», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилера Hyundai «Автомир».





Длина Santa Fe — 4,77 метра





Во всех комплектациях Santa Fe имеет полный привод и автоматическую коробку передач. Моторная гамма — 2,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 188 л.с. и 2,2-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 200 л.с. В максимальной версии автомобиль стоит 2 849 000 рублей.





Интерьер Santa Fe





Конкурирует Santa Fe с Mitsubishi Outlander, KIA Sorento, Škoda Kodiaq.





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