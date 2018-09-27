«Ребёнок ходит по этой тропинке в школу»: во дворе дома открыли стрельбу из пневмата
Жители посёлка Краснообска под Новосибирском услышали выстрелы и нашли убитых дроздов во дворе дома. Теперь они всерьёз опасаются не только за птиц, но и за своё здоровье, поскольку боятся, что стрелок может задеть и людей.
Одна из жительниц Краснообска слышала выстрелы утром на этой неделе — по её словам, проходившие там школьники подтвердили, что тоже слышали стрельбу в районе домов
После этого очевидцы насчитали во дворе домов минимум 6 убитых птиц.
«Ребёнок мой ходит по этой тропинке в школу. Сегодня она позвонила и сказала, что больше там не пойдёт — птиц убитых стало ещё больше.
С ребёнком гуляла на площадке и поспрашивала ребятишек, слышали ли они выстрелы в районе этого дома. Дети говорят: “Да, гуляем часто, и кто-то что-то взрывает или стреляет там”. Просто жалко птиц и страшно за детей. Все дети из ближних домов идут по этой тропинке в школу», — рассказала сибирячка в переписке «ВКонтакте» с корреспондентом НГС.
Судя по фотографиям птиц, жертвами стрелка стали дрозды-рябинники и дубонос, объяснила НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. Она посоветовала жителям обратиться в полицию — пока они этого ещё не сделали.
«Это эффективно не с той точки зрения, что люди приедут и начнут разбираться, кто стрелял в птиц, а то, что это могут быть детские площадки, люди, дети, и [стрелок] может по неосторожности принести вред человеку — это опасно. Это жёсткое хулиганство, считается», — заключила эксперт.
В этом году жители улицы Бориса Богаткова пытались разыскать человека, открывшего стрельбу по кормушке с птицами во дворах их домов. Несмотря на старания ветеринаров, спасти синиц не удалось.
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Мария Морсина
Фото vk.com/eho_vashnila