«Ребёнок ходит по этой тропинке в школу»: во дворе дома открыли стрельбу из пневмата

Жители насчитали минимум 6 убитых птиц после того, как раздались выстрелы

Жители посёлка Краснообска под Новосибирском услышали выстрелы и нашли убитых дроздов во дворе дома. Теперь они всерьёз опасаются не только за птиц, но и за своё здоровье, поскольку боятся, что стрелок может задеть и людей.







Одна из жительниц Краснообска слышала выстрелы утром на этой неделе — по её словам, проходившие там школьники подтвердили, что тоже слышали стрельбу в районе домов № 10 и 11. По мнению жителей, выстрелы были из пневматического оружия.







После этого очевидцы насчитали во дворе домов минимум 6 убитых птиц.







«Ребёнок мой ходит по этой тропинке в школу. Сегодня она позвонила и сказала, что больше там не пойдёт — птиц убитых стало ещё больше.





С ребёнком гуляла на площадке и поспрашивала ребятишек, слышали ли они выстрелы в районе этого дома. Дети говорят: “Да, гуляем часто, и кто-то что-то взрывает или стреляет там”. Просто жалко птиц и страшно за детей. Все дети из ближних домов идут по этой тропинке в школу», — рассказала сибирячка в переписке «ВКонтакте» с корреспондентом НГС.







Судя по фотографиям птиц, жертвами стрелка стали дрозды-рябинники и дубонос, объяснила НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. Она посоветовала жителям обратиться в полицию — пока они этого ещё не сделали.







«Это эффективно не с той точки зрения, что люди приедут и начнут разбираться, кто стрелял в птиц, а то, что это могут быть детские площадки, люди, дети, и [стрелок] может по неосторожности принести вред человеку — это опасно. Это жёсткое хулиганство, считается», — заключила эксперт.







В этом году жители улицы Бориса Богаткова пытались разыскать человека, открывшего стрельбу по кормушке с птицами во дворах их домов. Несмотря на старания ветеринаров, спасти синиц не удалось.

