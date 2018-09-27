Мужчина выпал из окна девятиэтажки на Северо-Чемском

Инцидент случился на улице Комсомольской

Днём 27 сентября из окна девятиэтажного дома на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска выпал мужчина. На месте работают следователи.







«Вызов был. Он поступил после 15:00 — о падении мужчины с высоты. <…> Сообщено во все службы, кто его должен эвакуировать», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.







Инцидент произошёл в доме на Комсомольской, 23 — проверку уже начали следователи. «По факту выпадения 61-летнего мужчины из окна своей квартиры многоэтажного дома по улице Комсомольская проводим сейчас уголовно-процессуальную проверку. В настоящее время на месте происшествия работает уголовно-процессуальная группа», — рассказали корреспонденту НГС в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.





В середине сентября в Новосибирске из окна выпал ребёнок: он упал на траву и остался жив.