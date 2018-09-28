Готовьте тёплые вещи: в Новосибирск придут холода с дождями

В выходные в Новосибирск придёт холодный фронт, который принесет небольшие дожди и похолодание

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Новосибирска в конце рабочей недели и в выходные: в город придёт холодный циклон с небольшими дождями.







«Температурный фон в пятницу ожидается днём +20…+22 градуса. С субботы, 29 сентября, будет понижение температуры. Утром субботы будет +14…+15 градусов, а потом начнётся понижение температуры. Ночные температуры будут порядка +8…+9 градусов в пятницу и субботу, а в воскресенье, 30 сентября, +5…+7 градусов», — рассказала корреспонденту НГС дежурный синоптик Новосибирского Гидрометцентра Диана Ефремова.







По её словам, сейчас на территорию Новосибирской области с европейской части России смещается циклон и уже в субботу в городе ожидаются небольшие осадки.







«Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный 3–8 м/с. Начиная со дня субботы ожидаются порывы до 15 м/с», — добавила Диана Ефремова.







На середину сентября приходится пик миграции птиц на юг: Новосибирск покинули скворцы, дрозды и осоеды. Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в октябре. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

