Госдума окончательно приняла законопроект о пенсионной реформе

Депутаты приняли законопроект о повышении пенсионного возраста





Сегодня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о пенсионной реформе. Законопроект о повышении пенсионного возраста в России с поправками президента Владимира Путина приняли вчера во втором чтении. Обсуждение длилось четыре часа. Мы следили за ним в режиме онлайн.





В заседании участвовали 395 депутатов.









Сегодняшнее заседание Госдумы началось с того, что двух депутатов поздравили с днём рождения, а депутата Виталия Милонова поздравили с рождением дочери — это шестой ребёнок в семье. У Милонова три сына и три дочки.





Первым о пенсионной реформе высказалась партия КПРФ.





— Мы этим законом создаём 15 миллионов безработных, — заявил Геннадий Зюганов. — Наша позиция вам хорошо известна, она предельно очевидна, мы встаём с обманутым народом, но народ проявит характер. Этот закон нельзя подписывать и принимать, если хотите добра стране.









— Драма под названием «Повышение пенсионного возраста» подошла к развязке, — начал своё выступление руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. — Люди находятся в шоке, люди чётко понимают, что их кидают на деньги. Те самые работающие пенсионеры — это единственная их возможность выползти из бедности за счёт того, что они получали пенсию и работают. Люди говорят: «Мы были бедными, а сейчас нас ещё и обокрали».









Вот что говорили депутаты при обсуждении.





— Нищих вряд ли станет меньше, а бедных точно станет больше, — заявил депутат от КПРФ Олег Смолин.







— Смысл закона только в одном — отнять деньги у бедных. Этот закон — это национальный тупик, и он противоречит самому прогрессу, — сказал Олег Шеин, депутат от «Справедливой России», он тоже выступил против.







— Сегодня мы принимаем трудное, наверное, самое сложное в этом созыве решение. Через несколько лет в нашей стране пенсия превратилась бы в маленькое плоское пособие, которое получила бы большая часть страны. Мы должны думать и о тех, кто уже в силу возраста не способен трудиться и для кого это не прибавка, а единственный источник существования. Ради них всё и создавалось. Наше ничегонеделание обрекло бы людей на тотальную нищету, — заявил Андрей Исаев от «Единой России».









Если говорить кратко, то вчера первым делом депутаты Госдумы очень быстро приняли поправки президента к законопроекту. Он порекомендовал сделать так, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет (а не в 63 года, как было изначально в законопроекте), а мужчины в 65. Потом четыре часа в Госдуме рассматривали поправки от депутатов, но ни одну не приняли. В итоге законопроект принят только с правками президента.













Пенсионная реформа одобрения у россиян не нашла. По всей стране проходят митинги против этого законопроекта. Самый массовый из них был 9 сентября, тогда акцию организовал Алексей Навальный, она не была согласована с властями, но в разных городах всё равно на улицы вышли тысячи человек.







Многих задержали, в том числе журналистов, которые работали и вели прямые эфиры. Среди них были корреспондент и фотограф екатеринбургского портала E1.RU, корреспондент омского NGS55.RU и другие наши коллеги. В Перми на акции задержали главного редактора портала ProPerm, через неделю его признали виновным в неповиновении полиции — якобы он не уходил с проезжей части — и оштрафовали.

