Двух новосибирцев отправили в колонию за поддельные документы для 300 мигрантов
Двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев — осуждённые незаконно зарегистрировали на территории России около 300 человек.
По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, двое новосибирцев организовали сеть по производству и сбыту поддельных документов в Ленинском районе Новосибирска.
«Осуждены были двое, организаторы. Их подельники были переквалифицированы в свидетелей, у них не нашли состава преступления. Оба организатора получили одинаковое наказание. Арендовали офис, принимали заказы через интернет или через личные знакомства. Была у них своя сеть. Названия у компании не было, они юридически не зарегистрированы как организации.
Около 300 человек получили поддельные документы.
<…> Из-за их действий иностранные граждане незаконно пребывали на территории России», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров.
Ленинский районный суд признал организаторов бизнеса виновными по пункту «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и приговорил каждого из них к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение суда уже вступило в законную силу.
В мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова