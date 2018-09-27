Двух новосибирцев отправили в колонию за поддельные документы для 300 мигрантов

Осуждённые выдавали мигрантам поддельные документы

Двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев — осуждённые незаконно зарегистрировали на территории России около 300 человек.







По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, двое новосибирцев организовали сеть по производству и сбыту поддельных документов в Ленинском районе Новосибирска.





«Осуждены были двое, организаторы. Их подельники были переквалифицированы в свидетелей, у них не нашли состава преступления. Оба организатора получили одинаковое наказание. Арендовали офис, принимали заказы через интернет или через личные знакомства. Была у них своя сеть. Названия у компании не было, они юридически не зарегистрированы как организации.





Около 300 человек получили поддельные документы.





<…> Из-за их действий иностранные граждане незаконно пребывали на территории России», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров.





Ленинский районный суд признал организаторов бизнеса виновными по пункту «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и приговорил каждого из них к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение суда уже вступило в законную силу.





В мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.

