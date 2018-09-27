Две новосибирские компании попали в рейтинг Forbes

В первую сотню компаний попала авиакомпания S7
В первую сотню компаний попала авиакомпания S7

Журнал Forbes составил новый рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» — в нём учитывался размер выручки за год и численность сотрудников. В список попали две компании, зарегистрированные в Новосибирской области.


На 75-й строчке рейтинга оказалась авиакомпания «Сибирь», которая работает под брендом S7 и зарегистрирована в городе Оби. В прошлом году компания занимала 69-ю строчку рейтинга. Годовую выручку компании издание оценило в 117,7 миллиарда рублей.


Второй новосибирской частной компанией, которая попала в список, стала «Холидей Классик» — она заняла 176-е место из 200. В прошлом году она занимала 145-ю строчку рейтинга. Компания вышла на рынок в 2000 году, а сейчас её выручка составляет 47,9 миллиарда рублей.


Весной в список Forbes попали три бизнесмена, связанные с Новосибирском, — самую высокую строчку в рейтинге среди новосибирцев занял уроженец города Виктор Харитонин

Прочтений: 4791

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено