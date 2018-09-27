Две новосибирские компании попали в рейтинг Forbes

В первую сотню компаний попала авиакомпания S7

Журнал Forbes составил новый рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» — в нём учитывался размер выручки за год и численность сотрудников. В список попали две компании, зарегистрированные в Новосибирской области.







На 75-й строчке рейтинга оказалась авиакомпания «Сибирь», которая работает под брендом S7 и зарегистрирована в городе Оби. В прошлом году компания занимала 69-ю строчку рейтинга. Годовую выручку компании издание оценило в 117,7 миллиарда рублей.







Второй новосибирской частной компанией, которая попала в список, стала «Холидей Классик» — она заняла 176-е место из 200. В прошлом году она занимала 145-ю строчку рейтинга. Компания вышла на рынок в 2000 году, а сейчас её выручка составляет 47,9 миллиарда рублей.







Весной в список Forbes попали три бизнесмена, связанные с Новосибирском, — самую высокую строчку в рейтинге среди новосибирцев занял уроженец города Виктор Харитонин.