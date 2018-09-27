Найденный на Холодильной кусок металла оказался танковым снарядом, а не трубой

В Росгвардии заверили, что найденный боеприпас безопасен
В Росгвардии заверили, что найденный боеприпас безопасен

Подозрительный кусок металла, найденный сегодня в Заельцовском районе Новосибирска, оказался танковым снарядом.


Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.


«На место выезжали наши сотрудники — инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области, которые идентифицировали предмет как танковый снаряд. Он был признан безопасным в обращении и утилизирован», — рассказала Ольга Табатчикова.


Она подтвердила, что боеприпас был найден во время демонтажа гаража на улице Холодильной.


Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что на месте происшествия работали полицейские. Они оцепили территорию, осмотрели находку и сделали вывод, что это всего лишь металлическая труба.

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