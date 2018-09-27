Над Красным проспектом поднялся столб дыма: на место выехали пожарные

Сейчас на месте пожара работают спасатели





Днём 27 сентября над Заельцовским районом Новосибирска поднялся столб дыма — по словам очевидцев в социальных сетях, загорелась постройка, расположенная за ДК «Прогресс» на Красном проспекте.







«Вызов поступил из Заельцовского района. На Красном проспекте, 167 строение загорелось. Пожарные выехали в 15:50, прибыли на место в 15:55. Подали ствол для тушения. Скорее всего, это заброшенное строение, где на втором этаже начался пожар. Сейчас пожар тушат. Подробная информация будет позднее», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







По информации ведомства, сейчас в тушении пожара принимают участие пять единиц техники и 16 пожарных.







Также на этой неделе пожарные тушили склады в посёлке Элитный — тогда на тушение огня приехали 43 человека.

