Отобрали ползарплаты: приставы потребовали от сибирячки платить женщине, которой она не должна

Теперь Вера будет получать всего 12 тысяч рублей в месяц

Судебные приставы Советского района Новосибирска потребовали удерживать половину зарплаты у 26-летней Веры Сёмки — деньги будут перечисляться в пользу женщины, которая, как утверждает Сёмка, кредитором не является.



Постановление о взыскании пришло в бухгалтерию МУП «Заря», где Вера Сёмка работает звукорежиссёром. Фотография документа есть в распоряжении редакции НГС.





«На работе сказали, что прислали постановление. Прислали только по отцовскому долгу, который я оспорить пытаюсь. Исполнительного листа на меня до сих пор нет по этому исполнительному производству. Как и почему это сделали, мне не понятно. Сейчас у меня с зарплаты остаётся 12 тысяч. Момент ещё в том, что взыскатель сейчас не Грецкова (бывшая взыскательница. — Прим. ред.), а ООО "Финанс Секьюритиз"», — утверждает Вера Сёмка.





Юрист «Финанс Секьюритиз» Артём Ананьев ранее подтверждал корреспонденту НГС, что компании принадлежит долг Сёмки. В августе НГС рассказал историю Веры Сёмка — она унаследовала долги почти в 4 миллиона рублей из-за подозрительной сделки покойных родителей.





Сейчас в банке исполнительных производств на имя Веры Сёмки значится два производства: одно на сумму 877 857 рублей 98 копеек с исполнительским сбором 61 586 рублей 89 копеек, второе — на 2 639 426 рублей 92 копейки с исполнительским сбором 369 521 рубль 28 копеек.





Оперативно получить комментарий в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.