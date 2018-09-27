Отобрали ползарплаты: приставы потребовали от сибирячки платить женщине, которой она не должна
Судебные приставы Советского района Новосибирска потребовали удерживать половину зарплаты у 26-летней Веры Сёмки — деньги будут перечисляться в пользу женщины, которая, как утверждает Сёмка, кредитором не является.
Постановление о взыскании пришло в бухгалтерию МУП «Заря», где Вера Сёмка работает звукорежиссёром. Фотография документа есть в распоряжении редакции НГС.
«На работе сказали, что прислали постановление. Прислали только по отцовскому долгу, который я оспорить пытаюсь. Исполнительного листа на меня до сих пор нет по этому исполнительному производству. Как и почему это сделали, мне не понятно. Сейчас у меня с зарплаты остаётся 12 тысяч. Момент ещё в том, что взыскатель сейчас не Грецкова (бывшая взыскательница. — Прим. ред.), а ООО "Финанс Секьюритиз"», — утверждает Вера Сёмка.
Юрист «Финанс Секьюритиз» Артём Ананьев ранее подтверждал корреспонденту НГС, что компании принадлежит долг Сёмки. В августе НГС рассказал историю Веры Сёмка — она унаследовала долги почти в 4 миллиона рублей из-за подозрительной сделки покойных родителей.
Сейчас в банке исполнительных производств на имя Веры Сёмки значится два производства: одно на сумму
Оперативно получить комментарий в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
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Дарья Януш
Фото предоставлено Верой Сёмка