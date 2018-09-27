«Салют» бездомным: оборонное предприятие решило выселить бывших сотрудников из квартир

Мэрия встала на сторону жильцов, однако суд удовлетворил требования компании

Новосибирское оборонное предприятие «Салют» решило выселить своих бывших сотрудников из квартир на Красном проспекте, 155 — в компании уверяют, что всё законно, но жильцы говорят, что их выживают.





В редакцию НГС обратилась одна из жильцов дома на Красном проспекте, 155 Елена Мохова, сообщив, что её и ещё 6 соседей выселяют из квартир на втором этаже. «Сперва мы выигрывали дела, но потом "Салют" подал на апелляцию, и мы проигрываем. Несмотря на то, что ответчиком была мэрия, суд почему-то удовлетворил требования третьей стороны — "Салюта"», — рассказала Елена Мохова.





Сейчас «Салют» требует выселения 7 бывших сотрудников из квартир, в которых те проживали на основании договора о безвозмездном пользовании. Как сообщили корреспонденту НГС в юридической службе «Салюта», всё началось с попытки жильцов незаконно приватизировать квартиру после их увольнения с предприятия.





«Что касается Моховой, на сегодняшний день есть решение апелляционной инстанции Новосибирского облсуда, в котором говорится о её выселении. Комментариев быть не может, есть решение суда», — пояснили в юридической службе.





В компании отметили, что Елена Мохова владеет другой жилой площадью. «Это установлено судом. На сегодняшний день у неё есть двухкомнатная квартира. Она просто не захотела освобождать помещение в центре города. Мы ни с кем договоров не расторгаем, есть просто люди, которые пытаются незаконно приватизировать. Есть решения судов, никаких незаконных действий компания не совершает», — сказали в компании.





Однако у Елены Моховой совсем другое мнение, она утверждает, что мэрия на стороне жильцов. «Мэрия хочет нам помочь, говорит — да, живите спокойно, мы никаких претензий не имеем, но "Салют" нас просто выживает», — жалуется Елена Мохова.





Согласно документам Арбитражного суда, мэрия действительно встала на сторону жильцов — сейчас она пытается расторгнуть с акционерным обществом «Салют» договор о безвозмездном пользовании. В первой инстанции суд решил отказать мэрии, так как расторжение договора приведёт к тому, что сотрудники ОАО «Салют» не смогут больше занимать жилые помещения, что приведёт, по мнению суда, «к необоснованному выселению людей».





15 августа 2018 года мэрия подала апелляционную жалобу на решение суда, который не стал расторгать договор о передаче квартир от «Салюта» мэрии. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.





ОАО «Салют» было создано в 1970 году как особое конструкторское бюро при Новосибирском управлении проектно-монтажных работ. С момента создания занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления предприятий оборонных отраслей промышленности.



