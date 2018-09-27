«Думала, что просто много работаю»: учительница физики чуть не ослепла из-за крошечной опухоли

Учительница чуть не потеряла зрение из-за маленькой опухоли — ей сделали операцию 19 сентября

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина сделали сложную операцию 47-летней учительнице физики — она стала плохо видеть из-за опухоли на зрительном нерве.







Новосибирская учительница физики Наталья С. заметила, что стала хуже видеть, в конце марта 2018 года — к июню зрение значительно ухудшилось, особенно боковое.







«Больше сестра заметила, что я не так как-то смотрю — у меня могла ступенька сместиться, могла строчка.





Ну я думала, что много работы, что просто много сижу за компьютером, поэтому зрение и ухудшается. Я обратилась к офтальмологу, и сказали, что идёт атрофия зрительного нерва.





Это был конец июля этого года», — рассказала корреспонденту НГС учительница.







Она сделала МРТ — врачи сообщили, что в головном мозге у неё новообразование. Тогда Наталья подала документы в клинику Мешалкина и получила квоту на лечение.







По словам заведующего отделением Павла Сёмина, врачи выбрали наименее травматичный вариант операции





По словам врача-нейрохирурга, заведующего нейрохирургическим отделением клиники Павла Сёмина, у Натальи была маленькая опухоль, и как выяснилось позже, доброкачественная, но добраться до неё было очень трудно.







«Поражение зрительного нерва у неё было прямо в канале — это узкое пространство, где проходит зрительный нерв и артерии. Она стала давить на нерв и вызывать нарушения в его работе. Это не так часто встречается, но встречается», — объяснил НГС нейрохирург.







Обычная хирургическая практика при такой патологии — делать огромный разрез кожи и довольно большую трепанацию.







В случае Натальи врачи решили применить метод так называемой keyhole хирургии (это буквально значит «через замочную скважину») — добраться до опухоли через 4-сантиметровый разрез на брови и столь же небольшой доступ в черепе. Как объяснил Павел Сёмин, это гораздо сложнее и неудобнее для хирургов, но лучше для пациентов.







«Волосы [брови] отрастают, и шрам потом не будет видно. Разрез ровный, ткани минимум раздвигаются, травмы немного, и у пациента после операции нет беспокойства, сильных болевых ощущений»,





— заверил Павел Сёмин.







Операция прошла 19 сентября — пациентку уже выписывают на днях. После консервативной операции Наталья восстанавливалась бы не меньше месяца. Сейчас у неё только небольшой шрам на брови — врачи уже сняли швы.







Пациентка отметила, что ей пока сложно сказать, насколько её зрение улучшилось — нужно ещё немного подождать, но по прогнозам врачей, сибирячка поправится.







Хирурги подобрались к коварной опухоли, которая давила на зрительный нерв, через бровь пациентки





Заведующий отделением добавил, что технология keyhole хирургии в клинике существует уже несколько лет, в основном она требуется при опухолях. Также есть вариант такого лечения при сосудистых заболеваниях мозга, однако пациенты предпочитают ещё менее травматичный вариант — например, можно добраться до сосудов мозга через бедро.







О таких операциях НГС рассказывал известный новосибирский хирург Кирилл Орлов. Он отмечал, что «как бы нам ни хотелось большую красивую операцию», которую можно сделать минимально инвазивно, хирурги стараются сделать её просто. Поэтому многие сосудистые операции на мозге делают через бедренную артерию, чтобы уже на следующий день отпустить человека домой.

