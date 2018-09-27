К городскому аэропорту съехались десятки ОМОНовцев в касках
Днём 27 сентября на территории аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска собралось несколько десятков полицейских и сотрудников Росгвардии.
«Проходят учения Росгвардии по разгону митинга! Привлечено около 400 человек», — написал в редакцию НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.
В пресс-службе областного управления Росгвардии корреспонденту НГС пояснили, что проводятся обычные занятия.
«У нас никаких учений не запланировано. Это обычные занятия с подразделениями Росгвардии. Они постоянно у нас проходят и не представляют никакого интереса», — сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив количество задействованных в занятиях человек.
На прошлой неделе сотрудники ОМОНа оцепили здание торгового дома на Мичурина, 12А в центре Новосибирска: по словам очевидцев, полицейские искали украденный телефон.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидцем