К городскому аэропорту съехались десятки ОМОНовцев в касках

Очевидцы прислали в редакцию НГС фотографии с десятками полицейских
Очевидцы прислали в редакцию НГС фотографии с десятками полицейских


Днём 27 сентября на территории аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска собралось несколько десятков полицейских и сотрудников Росгвардии.


«Проходят учения Росгвардии по разгону митинга! Привлечено около 400 человек», — написал в редакцию НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий. 


В пресс-службе областного управления Росгвардии корреспонденту НГС пояснили, что проводятся обычные занятия.


«У нас никаких учений не запланировано. Это обычные занятия с подразделениями Росгвардии. Они постоянно у нас проходят и не представляют никакого интереса», — сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив количество задействованных в занятиях человек. 


В управлении Росгвардии не уточнили число собравшихся сотрудников
В управлении Росгвардии не уточнили число собравшихся сотрудников


На прошлой неделе сотрудники ОМОНа оцепили здание торгового дома на Мичурина, 12А в центре Новосибирска: по словам очевидцев, полицейские искали украденный телефон. 

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