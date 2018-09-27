Полицейские оцепили Холодильную из-за похожей на снаряд трубы

Полицейские обследовали подозрительный предмет и выяснили, что это всего лишь труба

Днём 27 сентября новосибирские полицейские выставили оцепление в Заельцовском районе из-за подозрительного предмета, который оказался похож на снаряд.







Сообщение о том, что во время демонтажа гаражей на улице Холодильной обнаружен боевой снаряд, появилось в социальных сетях.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на месте работали полицейские.





«Был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие сотрудники полиции, естественно, оцепили территорию, обследовали эту находку, которая оказалась металлической трубой и опасности никакой не представляет для окружающих», — рассказали в пресс-службе.







Несколько дней назад похожий случай произошёл в Ленинском районе: прохожий нашёл гранату в гаражах на улице Блюхера — она оказалась учебной.

