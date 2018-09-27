Полицейские оцепили Холодильную из-за похожей на снаряд трубы

Полицейские обследовали подозрительный предмет и выяснили, что это всего лишь труба
Полицейские обследовали подозрительный предмет и выяснили, что это всего лишь труба

Днём 27 сентября новосибирские полицейские выставили оцепление в Заельцовском районе из-за подозрительного предмета, который оказался похож на снаряд.


Сообщение о том, что во время демонтажа гаражей на улице Холодильной обнаружен боевой снаряд, появилось в социальных сетях. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на месте работали полицейские.


«Был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие сотрудники полиции, естественно, оцепили территорию, обследовали эту находку, которая оказалась металлической трубой и опасности никакой не представляет для окружающих», — рассказали в пресс-службе.


Несколько дней назад похожий случай произошёл в Ленинском районе: прохожий нашёл гранату в гаражах на улице Блюхера — она оказалась учебной. 

Прочтений: 1970

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено