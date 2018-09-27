Полицейские оцепили Холодильную из-за похожей на снаряд трубы
Днём 27 сентября новосибирские полицейские выставили оцепление в Заельцовском районе из-за подозрительного предмета, который оказался похож на снаряд.
Сообщение о том, что во время демонтажа гаражей на улице Холодильной обнаружен боевой снаряд, появилось в социальных сетях.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на месте работали полицейские.
«Был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие сотрудники полиции, естественно, оцепили территорию, обследовали эту находку, которая оказалась металлической трубой и опасности никакой не представляет для окружающих», — рассказали в пресс-службе.
Несколько дней назад похожий случай произошёл в Ленинском районе: прохожий нашёл гранату в гаражах на улице Блюхера — она оказалась учебной.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой из архива НГС