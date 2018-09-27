Олега Иванинского уволили с должности главы новосибирского минздрава

Олег Иванинский покинул пост главы министерства здравоохранения сегодня, 27 сентября

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников уволил Олега Иванинского с поста главы министерства здравоохранения.







Увольнение Олега Иванинского подтвердили осведомлённые источники НГС в медицинском сообществе Новосибирской области. По их данным, новым министром здравоохранения стал главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.





В пресс-службе правительства региона пока не комментируют смену руководителей ведомства — «документов нет». Сам Хальзов также сказал корреспонденту НГС, что пока не видел документа о назначении.





Константин Хальзов стал главой Центра крови 10 лет назад — сейчас, по предварительной информации, его назначили министром здравоохранения





Олег Иванинский стал министром здравоохранения Новосибирской области 12 декабря 2014 года. До этого он был председателем комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания региона, а также руководил городской станцией скорой помощи и онкологическим диспансером.





Константин Хальзов же возглавлял Новосибирский центр крови с 2008 года — кроме того, он главный трансфузиолог Новосибирской области и Сибирского федерального округа.





Новый губернатор сохранил в областном правительстве трёх ключевых чиновников:

первого вице-губернатора, руководителя областного минфина и главу министерства труда и социального развития. Все трое назначенцев работали в правительстве Андрея Травникова с прошлого октября, когда тот был назначен врио новосибирского губернатора.