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Олега Иванинского уволили с должности главы новосибирского минздрава

Олег Иванинский покинул пост главы министерства здравоохранения сегодня, 27 сентября
Олег Иванинский покинул пост главы министерства здравоохранения сегодня, 27 сентября

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников уволил Олега Иванинского с поста главы министерства здравоохранения. 


Увольнение Олега Иванинского подтвердили осведомлённые источники НГС в медицинском сообществе Новосибирской области. По их данным, новым министром здравоохранения стал главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.


В пресс-службе правительства региона пока не комментируют смену руководителей ведомства — «документов нет». Сам Хальзов также сказал корреспонденту НГС, что пока не видел документа о назначении. 


Константин Хальзов стал главой Центра крови 10 лет назад — сейчас, по предварительной информации, его назначили министром здравоохранения
Константин Хальзов стал главой Центра крови 10 лет назад — сейчас, по предварительной информации, его назначили министром здравоохранения


Олег Иванинский стал министром здравоохранения Новосибирской области 12 декабря 2014 года. До этого он был председателем комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания региона, а также руководил городской станцией скорой помощи и онкологическим диспансером. 


Константин Хальзов же возглавлял Новосибирский центр крови с 2008 года — кроме того, он главный трансфузиолог Новосибирской области и Сибирского федерального округа. 


Новый губернатор сохранил в областном правительстве трёх ключевых чиновников:

первого вице-губернатора, руководителя областного минфина и главу министерства труда и социального развития. Все трое назначенцев работали в правительстве Андрея Травникова с прошлого октября, когда тот был назначен врио новосибирского губернатора. 

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