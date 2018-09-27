Московская сеть кофеен останется в Новосибирске с новым партнёром

Единственное заведение сети в Новосибирске торгует напитками навынос
Единственное заведение сети в Новосибирске торгует напитками навынос


Столичная сеть «Правда кофе», потерявшая своего новосибирского франчайзи, останется работать в городе. У московского бренда появился новый партнер.


В конце августа НГС писал о том, что франчайзи столичной сети «Правда кофе» решили отказаться от работы под этим брендом и начать развивать собственную сеть кофеен Siberian story. Сейчас в этой сети четыре заведения, в том числе большая кофейня на Красном проспекте, 11, где также расположен учебный центр сети.


Как выяснилось, к моменту запуска собственного проекта владельцами Siberian story у «Правды кофе» уже был в Новосибирске ещё один франчайзи. Единственное его заведение открыто в двухэтажном павильоне на площади Калинина. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердила руководитель новосибирской «Правда кофе» Наталья Землянухина. 


В столичной «Правде кофе» после выхода публикации обещали предоставить подробную информацию о развитии сети в Новосибирске, но до сих пор так и не сделали этого. 


Как убедился корреспондент НГС, маленькая точка по продаже кофейных напитков под таким названием действительно работает. Заведение торгует преимущественно навынос.


Сеть «Правда кофе» создана в Москве в 2010 году. На сайте компании сейчас есть информация только о 39 заведениях (преимущественно в Москве и Подмосковье). Причем в этом списке есть и все бывшие новосибирские кофейни сети. 


Единственная оставшаяся точка «Правда кофе» в Новосибирске работает только навынос. Примерно такой же тип заведений начали открывать при своих столовых владельцы сети «Подсолнухи».

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