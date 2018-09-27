Выносили деньги и коньяк: трое новосибирцев получили сроки за серию квартирных краж

Все преступления происходили в Калининском районе: у воров были ключи-отмычки, которыми они открывали любые двери
Все преступления происходили в Калининском районе: у воров были ключи-отмычки, которыми они открывали любые двери

В Новосибирске завершился суд по делу о серии квартирных краж в Калининском районе: воры уносили с собой украшения и элитный алкоголь.


На скамье подсудимых оказались трое новосибирцев, один из которых ранее уже был судим «за тяжкое преступление против жизни и здоровья», рассказала гособвинитель по уголовному делу, помощник прокурора Калининского района Новосибирска Анна Медведева.


По её данным, кражи происходили с сентября 2017 года по февраль 2018 года. У подсудимых были чипы от домофонов, с помощью которых они заходили в подъезды, а также ключи-отмычки, которыми они открывали двери в квартиры.


Как следует из материалов дела, всего мужчины обворовали 15 квартир. Основную часть этих краж совершили два подсудимых, и только в одном преступлении им помог третий.


Гособвинитель уточнила, что кражи происходили по утрам. Подсудимые выносили из квартир деньги, украшения, наручные часы, коллекционные монеты, дорогие коньяки, парфюмерию, кожаные сумки и другие вещи. Всего им удалось наворовать ценностей на 1 миллион 192 тысячи рублей. 


После того как подсудимые обворовали очередную квартиру, на них вышли сотрудники полиции. В итоге все трое попали в СИЗО. 


«Написали добровольно, без какого-либо принуждения явки с повинной, в которых сообщили об остальных совершённых преступлениях, тем самым сотрудничали с органами предварительного расследования», — описала ситуацию Анна Медведева.


По её словам, Калининский районный суд рассмотрел дело в особом порядке. В среду, 26 сентября, судья признала мужчин виновными в кражах (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Двое получили реальные сроки в колониях: ранее судимый новосибирец приговорён к 4 годам строгого режима, а ранее не судимый — к 3 годам 3 месяцам общего режима. Их знакомый, участвовавший только в одной квартирной краже, получил 2 года лишения свободы условно — его освободили из-под стражи в зале суда.


Приговор в законную силу ещё не вступил.


Недавно серия краж произошла в посёлке Озёрный под Новосибирском — ночные воры заходят в дома, пока хозяева спят.

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