На трассе под Новосибирском Toyota столкнулась с КАМАЗом: один человек погиб

В результате ДТП один человек погиб, а второй доставлен в больницу с многочисленными переломами
В результате ДТП один человек погиб, а второй доставлен в больницу с многочисленными переломами

Вечером 26 сентября на автодороге М-51 «Иртыш» в Новосибирской области столкнулись автомобиль Toyota Town Ace и КАМАЗ — в результате ДТП водитель легковушки скончался, а пассажир госпитализирован.


По информации пресс-службы областного МВД, авария случилась в 21:15 26 сентября на 1202-м километре автодороги «Иртыш» на территории Убинского района области.


«Водитель автомобиля Toyota Town Ace, следовавший по автодороге М-51 "Иртыш" в сторону Новосибирска, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем КАМАЗ. В результате аварии 45-летний водитель минивэна скончался в машине скорой помощи. Пассажир "Тойоты" — 31-летний новосибирец — госпитализирован с многочисленными переломами», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.


Вечером 25 сентября серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе между Бердском и Искитимом — на дороге столкнулись «Жигули» и две иномарки. Двоих пострадавших с места аварии увезли на скорой. 

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