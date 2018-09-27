Подробности аварии «Инфинити» и машины ДПС: автоинспекторы ехали успокаивать дрифтеров
Новосибирская полиция рассказала подробности ночного происшествия на площади Ленина, во время которого дрифтующий «Инфинити» врезался в экипаж ДПС.
«Сегодня в 2 часа ночи на парковке на площади Ленина произошло столкновение автомобиля "Инфинити" и служебной машины ДПС ГИБДД "Лада Приора".
Наряд ДПС следовал по улице Ленина с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами на проверку сообщения граждан о дрифтерах, нарушающих в ночное время тишину и покой»,
— рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
В полиции сообщили, что водителя «Инфинити» привлекли к административной ответственности.
Также в областном управлении МВД уточнили, что автоинспектор, который пострадал в аварии, получил ушибы.
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Елена Громкова
Видео 2090000.ru
Скриншот видео очевидца