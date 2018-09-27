Подробности аварии «Инфинити» и машины ДПС: автоинспекторы ехали успокаивать дрифтеров

Перед происшествием очевидцы заметили на площади Ленина дрифтующие автомобили и вызвали полицию





Новосибирская полиция рассказала подробности ночного происшествия на площади Ленина, во время которого дрифтующий «Инфинити» врезался в экипаж ДПС.





«Сегодня в 2 часа ночи на парковке на площади Ленина произошло столкновение автомобиля "Инфинити" и служебной машины ДПС ГИБДД "Лада Приора".





Наряд ДПС следовал по улице Ленина с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами на проверку сообщения граждан о дрифтерах, нарушающих в ночное время тишину и покой»,





— рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





В полиции сообщили, что водителя «Инфинити» привлекли к административной ответственности.





Также в областном управлении МВД уточнили, что автоинспектор, который пострадал в аварии, получил ушибы.









Авария случилась в 2 часа ночи



