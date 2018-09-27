Подробности аварии «Инфинити» и машины ДПС: автоинспекторы ехали успокаивать дрифтеров

Перед происшествием очевидцы заметили на площади Ленина дрифтующие автомобили и вызвали полицию
Перед происшествием очевидцы заметили на площади Ленина дрифтующие автомобили и вызвали полицию


Новосибирская полиция рассказала подробности ночного происшествия на площади Ленина, во время которого дрифтующий «Инфинити» врезался в экипаж ДПС.


«Сегодня в 2 часа ночи на парковке на площади Ленина произошло столкновение автомобиля "Инфинити" и служебной машины ДПС ГИБДД "Лада Приора"


Наряд ДПС следовал по улице Ленина с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами на проверку сообщения граждан о дрифтерах, нарушающих в ночное время тишину и покой», 


— рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.


В полиции сообщили, что водителя «Инфинити» привлекли к административной ответственности. 


Также в областном управлении МВД уточнили, что автоинспектор, который пострадал в аварии, получил ушибы.



Авария случилась в 2 часа ночи
Авария случилась в 2 часа ночи


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