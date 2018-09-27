Управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за грязный подъезд и забитый мусоропровод

За нарушения управляющей компании назначили штраф в размере 125 тысяч рублей

Суд постановил взыскать с управляющей компании «СибСервис» штраф за мусор в подъезде и нерабочий мусоропровод в 9-этажном доме в Калининском районе Новосибирска.







По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме № 107 на улице Богдана Хмельницкого составила 125 тысяч рублей.





«В ходе проверки выявили нарушения в исполнении обязанностей по содержанию общего имущества. <…> В мусоросборных камерах имеется большое количество бытового мусора, крышки приемных клапанов не заварены, не выполнена уборка лестничных клеток, наличие мусора в подвале и на кровле, разрушение штукатурного слоя», — сообщили в пресс-службе ГЖИ Новосибирской области.





Управляющую компанию оштрафовали за захламлённый подвал и крышу





В ГЖИ корреспонденту НГС рассказали, что после того, как нарушения были выявлены и управляющей компании выписали штраф, в подъездах навели порядок.







ГЖИ начала проверку после обращения жильцов дома





«Жильцы пожаловались на ситуацию. Управляющую компанию оштрафовали, а потом при проведении контрольной проверки они устранили все нарушения. Штраф всё равно будут обязаны выплатить. Нарушения в доме нашли в начале июня <…>, а решение суда было в августе. УК действующая», — добавили в ГЖИ.





Получить оперативный комментарий в управляющей компании корреспонденту НГС не удалось — руководства ООО «СибСервис» не было на месте.





В апреле от ООО УК «НСК-Дом» потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицали штраф.