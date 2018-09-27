Новосибирцы выбрали самые разбитые дороги: среди лидеров — Бердское шоссе и Троллейная

Новосибирцы определились с самыми разбитыми дорогами в городе





На муниципальном портале Новосибирска закончилось народное голосование «Выбери дорогу для ремонта» — горожане выбрали самые разбитые дороги из предложенных.





Голосование было запущено 17 сентября и завершилось накануне, 26 сентября. Сейчас на странице опроса опубликованы результаты. НГС приводит список улиц, которые набрали больше всего голосов в 8 районах Новосибирска.





Всего на голосование были выставлены 49 участков, голоса оставили 568 человек.





В Дзержинском районе больше всего голосов набрал участок улицы Красина от проспекта Дзержинского до улицы Кошурникова.





В Железнодорожном — улицы Фабричной от улицы Спартака до Димитровского моста.





В Заельцовском районе — улицы Жуковского от улицы Дмитрия Донского до зоопарка.





В Калининском районе — улицы Учительской от Богдана Хмельницкого до Авиастроителей.





В Кировском районе — улиц Ватутина и Мира от развязки Бугринского моста до Оловозаводской.





В Ленинском районе — улица Троллейная от Широкой до Титова.





В Октябрьском районе — улицы Закаменский микрорайон между домами на улице 5-я Кирпичная Горка, 71/1 и 72Б.





В Советском районе — Бердское шоссе от пересечения с Русской до пересечения с Университетским проспектом.





«Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта дорог на 2019 год», — отмечается в условиях опроса. НГС отправил запрос в пресс-центр, чтобы официально подтвердить список дорог, которые будут включены в план по итогам опроса.





Первый этап конкурса «Выбери дорогу для ремонта» стартовал 20 августа — в течение двух недель жители города присылали в мэрию название дорог, которые нужно отремонтировать.