У Травникова появился заместитель и два министра
Сегодня на сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты утвердили кандидатуры чиновников — первого вице-губернатора, руководителя областного минфина и главу министерства труда и социального развития.
На должность первого заместителя губернатора Новосибирской области глава области Андрей Травников предложил утвердить Юрия Петухова.
«Компетенции Юрия Петухова позволяют ему и дальше продолжить эту работу», — объяснил свой выбор Андрей Травников.
Кандидатуру Юрия Петухова поддержали 68 депутатов (всего в Заксобрании — 76 парламентариев).
Кроме того, сегодня же депутаты утвердили кандидатуру Виталия Голубенко на должность зампреда правительства — министра финансов, а Ярослава Фролова — на должность министра труда и социального развития.
Все трое назначенцев работали в правительстве Андрея Травникова с прошлого октября, когда тот был назначен врио новосибирского губернатора.
Травников победил в губернаторских выборах, прошедших 9 сентября. Одним из первых его решений стала отставка областного правительства. Новый состав ещё полностью не сформирован.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой