У Травникова появился заместитель и два министра

Травников сохранил в областном правительстве трёх ключевых чиновников

Сегодня на сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты утвердили кандидатуры чиновников — первого вице-губернатора, руководителя областного минфина и главу министерства труда и социального развития.







На должность первого заместителя губернатора Новосибирской области глава области Андрей Травников предложил утвердить Юрия Петухова.





«Компетенции Юрия Петухова позволяют ему и дальше продолжить эту работу», — объяснил свой выбор Андрей Травников.





Кандидатуру Юрия Петухова поддержали 68 депутатов (всего в Заксобрании — 76 парламентариев).





Кроме того, сегодня же депутаты утвердили кандидатуру Виталия Голубенко на должность зампреда правительства — министра финансов, а Ярослава Фролова — на должность министра труда и социального развития.





Все трое назначенцев работали в правительстве Андрея Травникова с прошлого октября, когда тот был назначен врио новосибирского губернатора.





Травников победил в губернаторских выборах, прошедших 9 сентября. Одним из первых его решений стала отставка областного правительства. Новый состав ещё полностью не сформирован.