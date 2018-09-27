У Травникова появился заместитель и два министра

Травников сохранил в областном правительстве трёх ключевых чиновников
Травников сохранил в областном правительстве трёх ключевых чиновников

Сегодня на сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты утвердили кандидатуры чиновников — первого вице-губернатора, руководителя областного минфина и главу министерства труда и социального развития.


На должность первого заместителя губернатора Новосибирской области глава области Андрей Травников предложил утвердить Юрия Петухова. 


«Компетенции Юрия Петухова позволяют ему и дальше продолжить эту работу», — объяснил свой выбор Андрей Травников.


Кандидатуру Юрия Петухова поддержали 68 депутатов (всего в Заксобрании — 76 парламентариев). 


Кроме того, сегодня же депутаты утвердили кандидатуру Виталия Голубенко на должность зампреда правительства — министра финансов, а Ярослава Фролова — на должность министра труда и социального развития.


Все трое назначенцев работали в правительстве Андрея Травникова с прошлого октября, когда тот был назначен врио новосибирского губернатора. 


Травников победил в губернаторских выборах, прошедших 9 сентября. Одним из первых его решений стала отставка областного правительства. Новый состав ещё полностью не сформирован. 

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