Оскорблял кондуктора и ел шаурму: перевозчик объяснил, почему из автобуса высадили ребёнка без денег

В автобус мальчик вошёл с шаурмой в руках, а на просьбу расплатиться — начал оскорблять кондуктора
В автобус мальчик вошёл с шаурмой в руках, а на просьбу расплатиться — начал оскорблять кондуктора

Новосибирская транспортная компания «Белмарс — 2005» провела проверку инцидента с высадкой из автобуса школьника без денег и заявила, что кондуктор автобуса № 6 не выгонял школьника. По данным перевозчика, мальчик угрожал судом и несколько раз оскорбил кондуктора, однако та позволила ему проехать бесплатно.


Случай произошёл в воскресенье в 16:50 на остановке «Седова». На минувших выходных новосибирец Ростислав Антонов заметил у остановки «Седова» плачущего мальчика. Он рассказал со слов школьника, что его высадили из автобуса, потому что у него не хватало денег — до нужной остановки 8-летнему ребёнку оставалось почти 5 км.


Как сообщил корреспонденту НГС и.о. директора «Белмарс — 2005» Георгий Платоненко, который занимается перевозками по маршруту № 6, спецкомиссия компании просмотрела видеозаписи происшествия, снятые на камеры в салоне автобуса. Эти записи есть в распоряжении редакции НГС. 


«В руках у ребёнка была шаурма, одет он был в тёмную куртку, камуфляжные брюки, на голове — чёрный берет с кокардой. Кондуктор подошла к мальчику, попросила оплатить проезд, на что тот ответил, что у него с собой только 12 рублей. Тогда кондуктор спросила: "Может, у тебя деньги остались от шаурмы?". Мальчик сказал, что это деньги не его и шаурму он покупал не ей. Дальше ребёнок начал оскорблять кондуктора и угрожать судом», — пояснил Георгий Платоненко.



По словам представителя компании, мальчик не захотел брать билет и кондуктор просто бросила его на пол. «Да, с этой стороны она тоже не совсем верно поступила», — признал Георгий Платоненко.


По его данным, в 16:49 мальчик вышел из автобуса на остановке «Седова» сам — его не высаживали. 



«Никто к нему не подходил. Он вышел сам зачем-то, после чего направился от остановки в сторону кустов. Для нас эта тема болезненная: я провёл ещё раз инструктаж со всеми работниками, сказал, придите ко мне, я вам из своего кармана дам эти 20 рублей. Мы уже всё, что угодно готовы сделать — даже думали насчёт увольнения этого кондуктора, но ведь это не совсем правильно», — рассказал перевозчик.

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