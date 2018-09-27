В Новосибирск привезли новый роман Виктора Пелевина
Сегодня, 27 сентября, в продаже в новосибирских книжных магазинах появился новый роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».
По информации магазина «Плиний Старший», книга стоит 699 рублей. Столько же издание стоит в «Капитале» и «Читай-городе». Электронная версия книги на «ЛитРесе» стоит 499 рублей.
Книгу выпустило издательство «Эксмо»: в ней 416 страниц, возрастное ограничение — 18+.
«Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней Индии две с половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? Стартап "Fuji experiences" действует не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди, способные профинансировать новый проект, наперечет...
Но эта книга — не только о проблемах российских стартапов. Это о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой. А еще — берущая за сердце история подлинного женского успеха»,
— такое описание книги приведено на сайте издательства.
Год назад у Пелевина вышел роман «iPhuck 10» — его начали продавать на день раньше, 26 сентября.
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Елена Громкова
Фото предоставлено магазином «Плиний Старший» (1), магазином «КапиталЪ» (2)