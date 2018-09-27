Фонтан в «Берёзовой роще» затопил парк

Фонтан разлился из-за забитого стока
Фонтан разлился из-за забитого стока

Утром 27 сентября из чаши фонтана в парке «Берёзовая роща» вылилась вода — она разлилась до улицы Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска.


Информацией об этом с редакцией НГС поделилась читательница Ольга.


«Фонтан вышел из берегов в парке "Берёзовая роща". Сейчас вода постепенно выливается через край. Видимо, забились сливы», — сообщила корреспонденту НГС читательница Ольга, прикрепив к своему сообщению видеозапись.


По словам директора «Горфонтана» Валерия Науменко, зачастую слив фонтана забивается опавшей листвой — это и становится причиной подобных разливов.


Видео предоставлено очевидцем


«Там листвой забился слив. Бригада это уже ликвидировала 15 минут назад. Именно поэтому некоторые фонтаны закрываются осенью. Именно не по погоде, а из-за листвы, которая забивает сток. Очистить сток нет возможности, и поэтому приходится сливать воду и закрывать фонтан. Такая же проблема у фонтана на 25 лет Октября», — рассказал корреспонденту НГС директор «Горфонтана» Валерий Науменко.


15 сентября специалисты МКУ «Горфонтан» начали сливать воду из фонтанов и консервировать механизмы до следующего лета.

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