Из-за утреннего тумана в Новосибирске внепланово сели три самолёта
Утром 27 сентября три авиарейса, летевших из Москвы в Томск, сделали внеплановую посадку в Новосибирске.
«Метеоусловия аэропорта Томск: туман», — пояснили в справочной томского аэропорта, куда корреспондент НГС позвонила с вопросом, почему задерживаются московские рейсы.
По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, на запасном аэродроме в Новосибирске приземлились три самолёта, которые летели из Москвы в Томск. Это рейсы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «Глобуса».
В пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что один из этих рейсов —
В справочной аэропорта Томска добавили, что сейчас туман над городом уже рассеялся.
На прошлой неделе погода внесла коррективы в работу аэропорта Новокузнецка: самолёт авиакомпании «Аэрофлот» не смог сесть в Кузбассе из-за плохой видимости и прилетел в Толмачёво.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС