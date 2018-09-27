Из-за утреннего тумана в Новосибирске внепланово сели три самолёта

Туман помешал московским рейсам приземлиться в Томске — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво
Туман помешал московским рейсам приземлиться в Томске — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво

Утром 27 сентября три авиарейса, летевших из Москвы в Томск, сделали внеплановую посадку в Новосибирске.


«Метеоусловия аэропорта Томск: туман», — пояснили в справочной томского аэропорта, куда корреспондент НГС позвонила с вопросом, почему задерживаются московские рейсы.


По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, на запасном аэродроме в Новосибирске приземлились три самолёта, которые летели из Москвы в Томск. Это рейсы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «Глобуса».


В пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что один из этих рейсов — № 811 авиакомпании «Глобус» — уже вылетел к месту назначения. Как сообщается на онлайн-табло, это произошло в 9:14. Ещё два рейса на момент подготовки новости оставались в Новосибирске.


В справочной аэропорта Томска добавили, что сейчас туман над городом уже рассеялся.


На прошлой неделе погода внесла коррективы в работу аэропорта Новокузнецка: самолёт авиакомпании «Аэрофлот» не смог сесть в Кузбассе из-за плохой видимости и прилетел в Толмачёво.

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