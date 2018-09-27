НГУ ухудшил свои позиции в международном рейтинге вузов

В рейтинг попали 35 российских вузов
В рейтинг попали 35 российских вузов

Два новосибирских вуза — НГТУ и НГУ, вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education.


Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по образовательной, научной и международной деятельности, цитируемости научных публикаций сотрудников университета и объему финансирования исследовательской деятельности. Результаты исследования опубликованы 26 сентября на официальном сайте рейтинга timeshighereducation.com.


Всего в список попали 1258 лучших университетов мира. Среди них оказались и 35 российских университетов. НГУ оказался в группе вузов, занимающих 501–600 места, а НГТУ — в группе с 801–1000 место среди включенных в рейтинг. Конкретные места в рейтинге указаны только для первых двухсот университетов.


В этом году Новосибирский госуниверситет ухудшил свои позиции в рейтинге. В прошлом году НГУ находился в группе с 401–500 место. Позиция НГТУ в рейтинге за год не изменилась.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу НГУ с просьбой прокомментировать ухудшение позиции в рейтинге Times Higher Education World University Ranking 2019.


Лучшим среди мировых вузов, согласно рейтингу, стал Оксфорд (Великобритания). На второй строчке разместился ещё один английский вуз — Кембридж. Замкнул первую тройку рейтинга Стэнфордский университет (США).


Лидирующие позиции среди российских вузов у МГУ (199-я позиция), МФТИ (251–300) и Высшей школы экономики (301–350).


Справка: Times Higher Education (THE) — авторитетный еженедельный журнал, специализирующийся на новостях и других вопросах высшего образования.


В середине июля НГУ попал в сотню лучших вузов мира по версии составителей Шанхайского предметного рейтинга Global Ranking of Academic Subjects. Аналитики признали, что НГУ — в числе лучших вузов по горному делу.

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