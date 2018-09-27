На Толмачёвской загорелся склад с газовыми баллонами: на место выехали почти три десятка пожарных

О пожаре в МЧС сообщили очевидцы
О пожаре в МЧС сообщили очевидцы


Утром 27 сентября пожарные потушили крупное возгорание на складе в Ленинском районе.


В 7 утра пожарных вызвали на Толмачёвскую.


«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытым огнем горели товары народного потребления на первом этаже трехэтажного складского здания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


При этом в помещении были газовые баллоны, рассказали в МЧС. Пожару присвоили повышенный уровень сложности — потребовались дополнительные силы.


Через полчаса после вызова открытое горение локализовали, а в 7:45 пожар полностью ликвидировали. Общая площадь пожара — 100 квадратных метров.


На пожаре работали 27 человек, 6 автоцистерн и 2 единицы спецтехники.


Причины пожара пока неизвестны
Причины пожара пока неизвестны


С открытым огнём сотрудники МЧС справились за полчаса
С открытым огнём сотрудники МЧС справились за полчаса


Также на этой неделе пожарные тушили склады в посёлке Элитный — тогда на тушение огня приехали 43 человека.

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