На Толмачёвской загорелся склад с газовыми баллонами: на место выехали почти три десятка пожарных
Утром 27 сентября пожарные потушили крупное возгорание на складе в Ленинском районе.
В 7 утра пожарных вызвали на Толмачёвскую.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытым огнем горели товары народного потребления на первом этаже трехэтажного складского здания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
При этом в помещении были газовые баллоны, рассказали в МЧС. Пожару присвоили повышенный уровень сложности — потребовались дополнительные силы.
Через полчаса после вызова открытое горение локализовали, а в 7:45 пожар полностью ликвидировали. Общая площадь пожара — 100 квадратных метров.
На пожаре работали 27 человек, 6 автоцистерн и 2 единицы спецтехники.
Также на этой неделе пожарные тушили склады в посёлке Элитный — тогда на тушение огня приехали 43 человека.
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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по НСО