Видео: дрифтер на «Инфинити» въехал в экипаж ДПС в центре Новосибирска

Авария произошла около 2 часов ночи





Ночью 27 сентября в центре Новосибирска на площади Ленина дрифтующий автомобиль «Инфинити» въехал в экипаж ДПС.







«Мы с другом прогуливались, шли по площади, видели, что дрифтила машина — там на парковке. После этого она столкнулась с машиной ДПС. После этого мы увидели, что из [машины] ДПС вывалился сам сотрудник. Подошли поближе, увидели, что он в крови», — рассказал корреспонденту НГС очевидец. Он отметил, что перед аварией машина автоинспекции двигалась, а дрифтующая машина въехала служебной в бок.









На место приехала скорая, пострадавшего осмотрели, но в больницу не повезли, ему оказали помощь на месте, рассказал очевидец.





Дрифтера посадили в машину ДПС.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать происшествие позднее.





Очевидцы отмечают, что перед аварией автомобиль «Инфинити» дрифтовал





В феврале в Сети появился ролик с площади Ленина в Новосибирске, по которой ездит легковая машина и несколько раз оказывается на встречной полосе.