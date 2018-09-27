Видео: дрифтер на «Инфинити» въехал в экипаж ДПС в центре Новосибирска

Авария произошла около 2 часов ночи
Авария произошла около 2 часов ночи


Ночью 27 сентября в центре Новосибирска на площади Ленина дрифтующий автомобиль «Инфинити» въехал в экипаж ДПС.


«Мы с другом прогуливались, шли по площади, видели, что дрифтила машина — там на парковке. После этого она столкнулась с машиной ДПС. После этого мы увидели, что из [машины] ДПС вывалился сам сотрудник. Подошли поближе, увидели, что он в крови», — рассказал корреспонденту НГС очевидец. Он отметил, что перед аварией машина автоинспекции двигалась, а дрифтующая машина въехала служебной в бок.



На место приехала скорая, пострадавшего осмотрели, но в больницу не повезли, ему оказали помощь на месте, рассказал очевидец.


Дрифтера посадили в машину ДПС.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать происшествие позднее.


Очевидцы отмечают, что перед аварией автомобиль «Инфинити» дрифтовал
Очевидцы отмечают, что перед аварией автомобиль «Инфинити» дрифтовал


В феврале в Сети появился ролик с площади Ленина в Новосибирске, по которой ездит легковая машина и несколько раз оказывается на встречной полосе.

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