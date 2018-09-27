У жителей Новосибирской области упала зарплата

Доходы новосибирцев летом упали
Доходы новосибирцев летом упали

Специалисты Новосибирскстата подсчитали средние зарплаты по регионам Сибирского федерального округа за семь месяцев 2018 года, оказалось, что зарплата новосибирцев несколько сократилась.


«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — июле 2018 года составила 36 640 рублей», — сообщают аналитики.


Зарплата в Новосибирской области оказалась на уровне в 34 тысячи 465 рублей. 


При этом по итогам полугодия эти цифры были выше — 34 570 рублей в месяц.


Зарплата по СФО при этом тоже снизилась — за первые полгода она составляла 36 тысяч 737 рублей.


«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — объясняют в Новосибирскстате.


За январь-июль самая средняя зарплата оказалась в Красноярском крае — 44 тысячи 167 рублей, самую низкую насчитали в Алтайском крае — 24 тысячи 590 рублей. 

Прочтений: 4507

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (81)81
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено