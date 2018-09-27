У жителей Новосибирской области упала зарплата

Доходы новосибирцев летом упали

Специалисты Новосибирскстата подсчитали средние зарплаты по регионам Сибирского федерального округа за семь месяцев 2018 года, оказалось, что зарплата новосибирцев несколько сократилась.







«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — июле 2018 года составила 36 640 рублей», — сообщают аналитики.





Зарплата в Новосибирской области оказалась на уровне в 34 тысячи 465 рублей.





При этом по итогам полугодия эти цифры были выше — 34 570 рублей в месяц.





Зарплата по СФО при этом тоже снизилась — за первые полгода она составляла 36 тысяч 737 рублей.





«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — объясняют в Новосибирскстате.







За январь-июль самая средняя зарплата оказалась в Красноярском крае — 44 тысячи 167 рублей, самую низкую насчитали в Алтайском крае — 24 тысячи 590 рублей.