В Новосибирской области ищут двух школьников, которые не вернулись домой после учебы (обновлено)
В посёлке Садовый Новосибирской области ищут 13-летнего Игоря Кузнецова и 12-летнего Алексея Лыскова. Дети пропали днем 26 сентября: не вернулись домой после уроков.
«Сейчас провели сбор информации и приняли решение о немедленном выезде. Ночи холодные, это может угрожать жизни и здоровью мальчиков. Рядом с местом пропажи есть лесные массивы, дачи, которые необходимо осмотреть на наличие там детей», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
По информации в ориентировке, Игорь Кузнецов худощавого телосложения, рост около 150 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. Мальчик был одет в синюю олимпийку, черные брюки, белую рубашку и белую футболку. На ногах — черные кроссовки, на голове — синяя бейсболка.
Алексей Лысков нормального телосложения, рост — 145-150 сантиметров. У него короткостриженые светло-русые волосы и карие глаза. В день пропажи школьник был одет в камуфляжную парку, темно-синие брюки и темно-синий жакет. На голове надета черная вязаная шапка, был обут в серые кроссовки.
Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщила, что мальчики найдены живыми.
Также в Новосибирске продолжаются поиски 14-летней Александры Кучеренко, которая пропала в Ленинском районе 20 сентября.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/lizaalert_novosib