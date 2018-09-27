Путин дал почётные звания двум врачам Новосибирской области

Нина Лёвкина, врач Карасукской центральной районной больницы
Нина Лёвкина, врач Карасукской центральной районной больницы

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении почётных званий и государственных наград — в список отличившихся попали два врача Новосибирской области.


Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила Нина Лёвкина, врач Карасукской центральной районной больницы. Лёвкина работает врачом-психиатром уже более 25 лет, и за многолетний добросовестный труд уже имеет одну награду — Почётную грамоту Министерства здравоохранения РФ.


Также звание «Заслуженный врач РФ» получила Наталья Наймушина, которая работает врачом-эндокринологом в Ордынской центральной районной больнице.


Месяц назад был опубликован приказ президента РФ о награждении государственными наградами, тогда в список попали четыре представителя Новосибирской области.

Прочтений: 878
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено