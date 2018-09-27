Путин дал почётные звания двум врачам Новосибирской области

Нина Лёвкина, врач Карасукской центральной районной больницы

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении почётных званий и государственных наград — в список отличившихся попали два врача Новосибирской области.







Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила Нина Лёвкина, врач Карасукской центральной районной больницы. Лёвкина работает врачом-психиатром уже более 25 лет, и за многолетний добросовестный труд уже имеет одну награду — Почётную грамоту Министерства здравоохранения РФ.







Также звание «Заслуженный врач РФ» получила Наталья Наймушина, которая работает врачом-эндокринологом в Ордынской центральной районной больнице.







Месяц назад был опубликован приказ президента РФ о награждении государственными наградами, тогда в список попали четыре представителя Новосибирской области.

