Путин дал почётные звания двум врачам Новосибирской области
Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении почётных званий и государственных наград — в список отличившихся попали два врача Новосибирской области.
Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила Нина Лёвкина, врач Карасукской центральной районной больницы. Лёвкина работает врачом-психиатром уже более 25 лет, и за многолетний добросовестный труд уже имеет одну награду — Почётную грамоту Министерства здравоохранения РФ.
Также звание «Заслуженный врач РФ» получила Наталья Наймушина, которая работает врачом-эндокринологом в Ордынской центральной районной больнице.
Месяц назад был опубликован приказ президента РФ о награждении государственными наградами, тогда в список попали четыре представителя Новосибирской области.
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Виктория Брылёва
Фото concord.websib.ru