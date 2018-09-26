«Собирается огромная пробка»: на Большевистской в аварию попали 4 автомобиля

Для проезда осталось свободной правая полоса

Вечером 26 сентября из-за ДТП оказалась парализована улица Большевистская — в аварию попали маршрутка и 3 легковые машины.







Как сообщил корреспонденту НГС читатель Евгений Кочкин, примерно в 19:50 на Большевистской столкнулись 4 автомобиля.





«Только что сидел в маршрутке, писал вам про аварию, и тут же маршрутка в неё попала — водитель всех пассажиров высадил. Тут собирается огромная пробка, на месте работают аварийные комиссары», — рассказал Евгений Кочкин.





Читатель отметил, что для проезда осталась свободной только одна полоса.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется по Большевистской от парка «Городское начало» до остановки «Мелькомбинат», где и произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 5 километров в час.





Вечером 26 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной ДТП затруднило движение трамваев — всего не менее 7 вагонов.

