«Собирается огромная пробка»: на Большевистской в аварию попали 4 автомобиля
Вечером 26 сентября из-за ДТП оказалась парализована улица Большевистская — в аварию попали маршрутка и 3 легковые машины.
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Евгений Кочкин, примерно в 19:50 на Большевистской столкнулись 4 автомобиля.
«Только что сидел в маршрутке, писал вам про аварию, и тут же маршрутка в неё попала — водитель всех пассажиров высадил. Тут собирается огромная пробка, на месте работают аварийные комиссары», — рассказал Евгений Кочкин.
Читатель отметил, что для проезда осталась свободной только одна полоса.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется по Большевистской от парка «Городское начало» до остановки «Мелькомбинат», где и произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 5 километров в час.
Вечером 26 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной ДТП затруднило движение трамваев — всего не менее 7 вагонов.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Евгением Кочкиным