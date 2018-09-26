Авария парализовала движение трамваев на проспекте Дзержинского

Авария произошла на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной

Вечером 26 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной ДТП затруднило движение трамваев — всего не менее 7 составов.





«На гостинице "Северная" авария, из-за этого трамваи от площади Калинина сокращают маршрут — идут только до Учительской, там поворачивают на Сосновый бор», — сообщил корреспондент НГС, ставший очевидцем происшествия.





Согласно информации сервиса «Транспорт на карте» Центра управления городским автоэлектротранспортом, сейчас на улице Трикотажной собралось 7 трамваев — 5 из них следуют по маршруту № 14. Также здесь оказались два состава, следовавших по маршруту № 11.





В пробке оказалось 7 трамваев





По данным сервиса Яндекс.Пробки, примерно в седьмом часу вечера на перекрёстке произошло ДТП в левом и среднем ряду. Проезд по участку улицы Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского был затруднён — максимальная скорость движения составляет 7 км/ч.





Сегодня днём на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска перевернулся автомобиль — на месте работала машина реанимации.

