Авария парализовала движение трамваев на проспекте Дзержинского

Авария произошла на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной
Авария произошла на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной

Вечером 26 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной ДТП затруднило движение трамваев — всего не менее 7 составов.


«На гостинице "Северная" авария, из-за этого трамваи от площади Калинина сокращают маршрут — идут только до Учительской, там поворачивают на Сосновый бор», — сообщил корреспондент НГС, ставший очевидцем происшествия.


Согласно информации сервиса «Транспорт на карте» Центра управления городским автоэлектротранспортом, сейчас на улице Трикотажной собралось 7 трамваев — 5 из них следуют по маршруту № 14. Также здесь оказались два состава, следовавших по маршруту № 11.


В пробке оказалось 7 трамваев
В пробке оказалось 7 трамваев


По данным сервиса Яндекс.Пробки, примерно в седьмом часу вечера на перекрёстке произошло ДТП в левом и среднем ряду. Проезд по участку улицы Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского был затруднён — максимальная скорость движения составляет 7 км/ч.


Сегодня днём на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска перевернулся автомобиль — на месте работала машина реанимации.

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