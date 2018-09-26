Авария парализовала движение трамваев на проспекте Дзержинского
Вечером 26 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной ДТП затруднило движение трамваев — всего не менее 7 составов.
«На гостинице "Северная" авария, из-за этого трамваи от площади Калинина сокращают маршрут — идут только до Учительской, там поворачивают на Сосновый бор», — сообщил корреспондент НГС, ставший очевидцем происшествия.
Согласно информации сервиса «Транспорт на карте» Центра управления городским автоэлектротранспортом, сейчас на улице Трикотажной собралось 7 трамваев — 5 из них следуют по маршруту
По данным сервиса Яндекс.Пробки, примерно в седьмом часу вечера на перекрёстке произошло ДТП в левом и среднем ряду. Проезд по участку улицы Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского был затруднён — максимальная скорость движения составляет 7 км/ч.
Сегодня днём на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска перевернулся автомобиль — на месте работала машина реанимации.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников, Елизавета Милованова
Фото из архива НГС (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)