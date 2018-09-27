В Новосибирске закрылся старейший китайский ресторан

На входе в ресторан уже появился новый декор, но характерные скульптуры львов остались на месте





Ресторан «Мао» на «Золотой Ниве» в Октябрьском районе Новосибирска закрылся после 15 лет работы. Теперь на его месте планируют сделать заведение другого формата.







Заведение закрыло двери для посетителей в понедельник, 24 сентября. Сейчас внутри идёт ремонт, а на дверях появилось объявление о том, что на месте «Мао» уже в ближайшую пятницу должен открыться «Бамбукбар». Та же информация дублируется на сайте заведения.







Создатель и владелица «Мао» Елена Паночевных пояснила корреспонденту НГС, что ей будет принадлежать и новый проект. «Это будет уже микс: Европа плюс Китай. Ну, и не ресторан, а бар: более демократичные цены, крафтовое пиво и т. д.», — пояснила ресторатор.







Вход в заведение уже перекрашен из красного цвета в зелёный. Правда, скульптура льва в китайском стиле — визитная карточка заведения — пока остаётся на месте.







Открытие нового бара на месте старого ресторана обещают уже в ближайшую пятницу





«Мао» был открыт в начале 2000-х и стал одним из самых заметных заведений новосибирского общепита. Ресторан был одним из первых китайских заведений в городе, рассчитанных на сравнительно состоятельную публику.







Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 32 заведения, в меню которых заявлены блюда китайской кухни, впрочем, узкая специализация на китайской кулинарии — меньше чем у половины из них. Последние по счету новые китайские заведения, которые появились в Новосибирске, — это кафе Shifu на Красном проспекте и закусочная Black Dragon на Челюскинцев.







Что же касается нового проекта, который откроется на месте «Мао», то больше всего по формату из новых заведений на него походит бар No Spicy, please, открытый в августе у сквера на перекрёстке Орджоникидзе и Советской.

