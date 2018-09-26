Новосибирца обвинили в захвате заложников после нападения на бывшую жену в «Эльдорадо»

Мужчина напал с ножом в магазине «Эльдорадо» на улице Дуси Ковальчук
Мужчина напал с ножом в магазине «Эльдорадо» на улице Дуси Ковальчук

30-летний новосибирец пойдёт под суд за нападение на сотрудницу магазина «Эльдорадо» — мужчина хотел выяснить, с кем встречается его бывшая супруга, и приехал к ней на работу с кухонным ножом. 


Инцидент произошёл 19 мая около 19:00 в магазине «Эльдорадо» на улице Дуси Ковальчук, 179/2 в Заельцовском районе Новосибирска. 


«Мужчина напал на потерпевшую, прислонив лезвие ножа к её горлу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — Затем от работников магазина и прибывших по вызову сотрудников полиции обвиняемый под угрозой убийства захваченной потребовал не приближаться к нему и передать сотовый телефон потерпевшей с целью изучения её контактов и просмотра фотографий». 


Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, обвиняемый увидел в интернете фотографии бывшей жены с другим мужчиной — приревновал и поехал к ней на работу, чтобы поговорить с ней. Утихомирить нападавшего и освободить девушку смогли только приехавшие сотрудники полиции. 


Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по НСО завершили расследование уголовного дело в отношении нападавшего по ч. 2 ст. 206 УК РФ (Захват заложника). В ближайшее время дело будет направлено в Дальневосточный окружной военный суд. Наказание по этой статье предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. 


В феврале жительница Новосибирска, которую избивал ревнивый сожитель, схватила ножницы и ударила ими супруга, после чего вызвала скорую. В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело, гражданский муж просил освободить женщину от наказания, но суд всё равно приговорил сибирячку к трём годам лишения свободы.

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