Украли поле: в Октябрьском районе выкопали огромные ямы, а землю увезли на грузовиках
Больше месяца на пустыре в Октябрьском районе Новосибирска работает строительная техника и вывозится земля — жильцы опасаются, что в ямы могут упасть дети, а власти уверяют, что разрешений на выемку грунта не выдавалось.
О появлении огромных ям на пустыре перед улицей Пролетарской Октябрьского района в редакцию НГС сообщил читатель Иван Ковригин. «Воруют землю в небывалых масштабах. Больше месяца на пустыре день и ночь работает тяжёлая техника. Ограждения и меры безопасности отсутствуют, а ведь на пустыре часто играют дети», — рассказал читатель.
Он отметил, что ему удалось поговорить с человеком, который на месте занимался вывозом грунта. «Он показывает какие-то ксерокопии, что якобы всё согласовано в администрации. Раньше тут был лес, а теперь какой-то карьер — очень большая яма и не одна», — пояснил Иван Ковригин.
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, администрация Октябрьского района ничего не знает о выемках грунта.
«Представителем администрации Октябрьского района в рамках своей компетенции произведён визуальный осмотр территории <...>. При осмотре в границах территории по улице Пролетарской выявлено наличие искусственного углубления грунта. Администрация Октябрьского района не принимала участие в подготовке и выдаче разрешения на производство земляных работ, а также согласовании производства работ по выемке грунта в границах указанной территории. Соответственно, в администрации отсутствуют сведения о наличии (отсутствии) разрешения на проведение земляных работ», — говорится в ответе.
Также в ответе сообщается, что приехавший на место чиновник не нашёл здесь грузовой техники. «Соответственно, лиц, ответственных за производство работ, установить не представилось возможным. С целью установления ответственных за проведение работ направлено письмо в отдел полиции
Котлованы и глубокие ямы могут стоять в Новосибирске годами, но чаще всего строители начинают работы с разрешениями на руках. Весной стало известно, что власти Новосибирска разрешили построить в пустующем 10 лет котловане на Кирова жилой дом.
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Дмитрий Здорников
Фото и видео предоставлены Иваном Ковригиным