На Ленина открылся огромный ресторан Аркадия Новикова с сыроварней и томским окороком

Фокачча с бурратой и базиликом в «Сыроварне» стоит 550 рублей





Ресторан «Сыроварня» начал работать на улице Ленина, 25 в центре Новосибирска. Заведение открыл известный московский ресторатор Аркадий Новиков в партнерстве с владельцами сети пивных ресторанов «Бочкари».







«Сыроварня» заняла ровно треть длинной пристройки, которая соединяет три 9-этажных жилых дома. Последним арендатором здесь был магазин «Сибириада» компании «Холидей».







Окна кальянного зала смотрят на запаркованные обочины улицы Ленина





Ресторан имеет два основных зала. В основном — 128 мест, тут же находится открытая кухня с дровяной печью. Также в ресторане есть кальянный зал вместительностью порядка 70 мест. Ресторан обставлен тяжелой деревянной мебелью, помещение разделено на зоны невысокими стеллажами с посудой и цветами. В дальнем углу ресторана есть небольшая детская комната, рядом с которой размещены несколько столов для посетителей с маленькими детьми.







Помещение основного зала разделено на зоны невысокими стеллажами





Как следует из названия ресторана, в нём есть и собственная сыроварня. Её окна выходят в основной зал, так что посетители заведения могут видеть, как и в каких условиях готовят здешний сыр. Ещё два окна из сыроварни выходят в маленький банкетный зал.







В банкетном зале окна выходят прямо в сыроварню





Пока в новосибирской «Сыроварне» делают преимущественно молодые сыры: моцареллу, буррату, рикотту, камамбер и т.д., которые можно купить в небольшом магазине на входе.







Собственный сыр используется и в значительной части блюд ресторана. Так, с ними делают салаты (от 450 рублей), лепешки фокачча (от 500 рублей), пиццу (от 400 рублей) и даже супы.







Открытая кухня размещена в большом зале





Кулинарную концепцию заведения в самой компании Аркадия Новикова определяют как «семейный ресторан с деревенской кухней». Правда, нужно понимать, что, судя по набору блюд, деревня в данном случае находится в Италии.







Фермерский цыплёнок с зеленым салатом за 650 рублей (вилка в кадре для понимания размеров цыпленка)





Самое дорогое блюдо в меню — лопатка ягнёнка с розмарином и соусом порто — стоит 1500 рублей. Среди закусок есть и условно сибирское блюдо — «вяленый окорок из Томска» (по 450 рублей за 100 граммов).







Стиль заведения создатели характеризуют как «семейный сельский ресторан»





Часть улицы Ленина, где открылась «Сыроварня», пока не отличается особенно активным пешеходным трафиком. Но здесь уже работает большой ресторан компании Дениса Иванова #СИБИРЬСИБИРЬ (в здании гостиницы «Азимут»). Кроме того, в этом году здесь открылся супермаркет сети «Лента», а в этом месяце к нему добавились магазин разливного пива и магазин фермерских продуктов. Здесь также вскоре должна открыться ещё одна точка вьетнамской закусочной Pho.







«Сыроварня» открылась в отремонтированной пристройке к жилым домам на Ленина





Группа компаний Аркадия Новикова — один из крупнейших столичных ресторанных холдингов, под управлением которого находится больше сотни ресторанов в России (преимущественно в Москве), а также Великобритании (Лондон), США (Майами) и т.д. В основном компания Новикова ассоциируется с дорогими заведениями (Sirena, Vogue café, «Куршевель»), но есть у нее и демократичные проекты (бар «Камчатка», гастромаркет «Вокруг света»). Также компания развивает несколько сетевых массовых проектов — кафе и магазины готовой еды Prime, а по франчайзингу — американскую сеть пончиковых Crispy Cream.







«Сыроварня» — уже второй столичный ресторанный бренд, который впервые появился в Новосибирске в этом году. В июне в СТЦ «МЕГА» открылась точка среднеазиатского фастфуда «Пловбери», который развивают владельцы сети «Чайхана номер один».