Новосибирцы вырвали шлагбаум, который мешал им выехать из дачного общества

Проезд возле «Генетика» перекрыли в понедельник, 24 сентября





На этой неделе дачники из СНТ «Экспериментатор» под Новосибирском упёрлись в закрытый шлагбаум, когда попытались выехать со своих дач.





Шлагбаум закрыли в понедельник, 24 сентября, возле СНТ «Генетик» — он был на дороге между этим товариществом и СНТ «Экспериментатор». В результате дачники «Экспериментатора» застряли на пути с дач — они не смогли выехать на дорогу в город через «Генетик». При этом дачники «Экспериментатора» настаивают, что другого выезда у них просто нет.





Одна из владелиц дач в СНТ «Экспериментатор», Анастасия Кононенко, рассказала корреспонденту НГС, что в понедельник заехала на свою дачу, чтобы покормить кота, а когда поехала обратно в город, поняла, что проезд закрыт. За полчаса, пока она была на даче, выезд успели перекрыть.





«Я приехала покормить кота — шлагбаум открытый, сидит в этой будке охранник, если бы он там сказал, мы будем закрывать или что… А когда я возвращаюсь уже через полчаса назад — стоят два лба в камуфляже, которые не пропускают. Просишь их: "Откройте шлагбаум", на что они говорят: "Нам сказал председатель «Генетика» не открывать шлагбаум"», — говорит Анастасия.





Съёмка возле шлагбаума 24 сентября





По её словам, люди, которые оказались заблокированы на дачах, вызывали полицию через службу 112, но так и не дождались её приезда. Специалисты службы сообщили им, что заявка передана в полицию Барышевского сельсовета, на территории которого находятся общества.





«Ребёнок — в соседней машине, у меня мама-инвалид была в машине. У неё сахарный диабет, она принимает таблетки по времени. У меня ещё дома ребёнок один был», — отметила Анастасия.





В результате дачники решили сломать шлагбаум. По подсчётам Анастасии, автомобилисты провели на месте около 3 часов. На место приехал и председатель СНТ «Экспериментатор» Аркадий Лунёв.





«Мужчины держали этих лбов, другие мужчины сбили замок», — рассказала Анастасия.





После того как шлагбаум демонтировали, Аркадий Лунёв забрал его себе.







«Написали расписку, что этот шлагбаум находится у меня на ответственном хранении», — пояснил корреспонденту НГС сам Лунёв. Также он рассказал, что дачники из «Экспериментатора» уже второй раз ломают шлагбаум: первый раз это произошло в субботу, но тогда его оставили в лесу, а в понедельник «Генетик» его снова поставил.







Аркадий Лунёв рассказал, что конфликт длится уже долго.





«Года с 12-го начались перекрытия дороги, они начали перекрывать. Эту дорогу на самом деле строили — ну, строили, не строили — укрепляли. Покрытие улучшали наши садоводы "Экспериментатора", садоводов "Генетика" тогда на этом участке не было», — пояснил Лунёв.







Дорога, которая ведёт из одного СНТ в другое





Лунёв рассказал, что в «Генетике» на общем собрании решили огородить общество. В свою очередь, «Экспериментатор» подал иск в суд к «Генетику», чтобы наложить публичный сервитут. Суд пока не вынес решения, но сделаны две экспертизы. Одна, которую заказал «Экспериментатор», пришла к выводу, что других выездов из сообщества нет, экспертиза «Генетика» в свою очередь говорит об обратном — что другие выезды есть. Суд 31 августа назначил проведение ещё одной экспертизы.





Лунёв отмечает, что те проезды, о которых говорит экспертиза, размывает и ездить по ним опасно. По словам Аркадия Лунёва, за проезд через чужое общество они готовы даже платить — 16 тысяч в месяц.





Построить новую дорогу рядом, отметил Лунёв, крайне сложно — рядом федеральные земли и на них сложно получить разрешение на строительство.





25 сентября председателей обоих СНТ вызывали в полицию. Председатель СНТ «Генетик» Салмаз Ибрагимова в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что в понедельник людей никто не удерживал.





«Есть у меня свидетели, которые скажут, что проход был свободен, проезд — нет. Можно было выйти из машины, мы даже были в полиции с ним, был даже свидетель якобы: "Вот я просидел с ребёнком в машине". А зачем вы сидели с ребёнком в машине — вы вышли бы и прошли, там пространства для прохода много», — рассказала Салмаз. При этом она добавила, что расписки от Лунёва у неё нет.





Ибрагимова отметила, что решение поставить шлагбаум было сделано на двух собраниях, чтобы огородить сообщество и перекрыть транзитный проезд.





По её словам, дорога принадлежит «Генетику», и это оформлено документально. Также она подчеркнула, что суд, который сейчас рассматривает иск, не вынес обеспечительных мер, которые бы запрещали перекрывать проезд.





«С председателем "Экспериментатора" мы неоднократно встречались, обсуждали ситуацию — они должны сделать свою дорогу, их гораздо больше, чем нас, в дорогу нашу они не вкладывают никаких средств, а мы хотим жить тихо. Мы приехали на дачу, мы хотим отдыхать, а у нас отдыха не получается», — говорит председатель Ибрагимова.





Салмаз Ибрагимова отметила, что дачники «Экспериментатора» могут, например, ездить через Каинскую Заимку. «Другое дело, что его (альтернативный проезд. — Е.Г.) нужно облагораживать, как мы облагораживали. Мы же с 96-го года здесь — здесь глины по колено, мы каждый год сыпали щебень, вкладывали средства садоводов», — подчеркнула Ибрагимова.





При этом Салмаз отметила, что после этой ситуации СНТ снова поставит шлагбаум, но уже на въезде. А чтобы избежать конфликтов до решения суда проезд перекрывать не будут, охрана будет только контролировать проезд.





На видео первый демонтаж шлагбаума, который произошёл 22 сентября, в субботу





В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию: «Там было несколько обращений от граждан — о том, что поставлен шлагбаум на центральной дороге одного садового общества, чтобы попасть в другое. В настоящее время по всем обращениям идёт проверка».





Накануне в среду, рассказала Ибрагимова, на место приезжала прокуратура, чтобы проверить альтернативные проезды. Но, как отметила Салмаз Ибрагимова, альтернативные дороги в плохом состоянии, к тому же на них поставили металлические мостики, мешающие машинам.





Мостик, появившийся на дороге через Каинскую Заимку, теперь мешает проезжать тут на машине





Летом НГС рассказывал о другой ситуации с проездом через чужую территорию — власти Новосибирска решили проложить путь через ЖК «Тихая гавань» в Заельцовском районе, чем вызвали недовольство жителей.