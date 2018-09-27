Новосибирцы вырвали шлагбаум, который мешал им выехать из дачного общества

Проезд возле «Генетика» перекрыли в понедельник, 24 сентября
Проезд возле «Генетика» перекрыли в понедельник, 24 сентября


На этой неделе дачники из СНТ «Экспериментатор» под Новосибирском упёрлись в закрытый шлагбаум, когда попытались выехать со своих дач.


Шлагбаум закрыли в понедельник, 24 сентября, возле СНТ «Генетик» — он был на дороге между этим товариществом и СНТ «Экспериментатор». В результате дачники «Экспериментатора» застряли на пути с дач — они не смогли выехать на дорогу в город через «Генетик». При этом дачники «Экспериментатора» настаивают, что другого выезда у них просто нет.


Одна из владелиц дач в СНТ «Экспериментатор», Анастасия Кононенко, рассказала корреспонденту НГС, что в понедельник заехала на свою дачу, чтобы покормить кота, а когда поехала обратно в город, поняла, что проезд закрыт. За полчаса, пока она была на даче, выезд успели перекрыть.


«Я приехала покормить кота — шлагбаум открытый, сидит в этой будке охранник, если бы он там сказал, мы будем закрывать или что… А когда я возвращаюсь уже через полчаса назад — стоят два лба в камуфляже, которые не пропускают. Просишь их: "Откройте шлагбаум", на что они говорят: "Нам сказал председатель «Генетика» не открывать шлагбаум"», — говорит Анастасия.


Съёмка возле шлагбаума 24 сентября 


По её словам, люди, которые оказались заблокированы на дачах, вызывали полицию через службу 112, но так и не дождались её приезда. Специалисты службы сообщили им, что заявка передана в полицию Барышевского сельсовета, на территории которого находятся общества.


«Ребёнок — в соседней машине, у меня мама-инвалид была в машине. У неё сахарный диабет, она принимает таблетки по времени. У меня ещё дома ребёнок один был», — отметила Анастасия.


В результате дачники решили сломать шлагбаум. По подсчётам Анастасии, автомобилисты провели на месте около 3 часов. На место приехал и председатель СНТ «Экспериментатор» Аркадий Лунёв.


«Мужчины держали этих лбов, другие мужчины сбили замок», — рассказала Анастасия.


После того как шлагбаум демонтировали, Аркадий Лунёв забрал его себе.


«Написали расписку, что этот шлагбаум находится у меня на ответственном хранении», — пояснил корреспонденту НГС сам Лунёв. Также он рассказал, что дачники из «Экспериментатора» уже второй раз ломают шлагбаум: первый раз это произошло в субботу, но тогда его оставили в лесу, а в понедельник «Генетик» его снова поставил.


Аркадий Лунёв рассказал, что конфликт длится уже долго.


«Года с 12-го начались перекрытия дороги, они начали перекрывать. Эту дорогу на самом деле строили — ну, строили, не строили — укрепляли. Покрытие улучшали наши садоводы "Экспериментатора", садоводов "Генетика" тогда на этом участке не было», — пояснил Лунёв.


Дорога, которая ведёт из одного СНТ в другое
Дорога, которая ведёт из одного СНТ в другое


Лунёв рассказал, что в «Генетике» на общем собрании решили огородить общество. В свою очередь, «Экспериментатор» подал иск в суд к «Генетику», чтобы наложить публичный сервитут. Суд пока не вынес решения, но сделаны две экспертизы. Одна, которую заказал «Экспериментатор», пришла к выводу, что других выездов из сообщества нет, экспертиза «Генетика» в свою очередь говорит об обратном — что другие выезды есть. Суд 31 августа назначил проведение ещё одной экспертизы.


Лунёв отмечает, что те проезды, о которых говорит экспертиза, размывает и ездить по ним опасно. По словам Аркадия Лунёва, за проезд через чужое общество они готовы даже платить — 16 тысяч в месяц.


Построить новую дорогу рядом, отметил Лунёв, крайне сложно — рядом федеральные земли и на них сложно получить разрешение на строительство. 


25 сентября председателей обоих СНТ вызывали в полицию. Председатель СНТ «Генетик» Салмаз Ибрагимова в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что в понедельник людей никто не удерживал.


«Есть у меня свидетели, которые скажут, что проход был свободен, проезд — нет. Можно было выйти из машины, мы даже были в полиции с ним, был даже свидетель якобы: "Вот я просидел с ребёнком в машине". А зачем вы сидели с ребёнком в машине — вы вышли бы и прошли, там пространства для прохода много», — рассказала Салмаз. При этом она добавила, что расписки от Лунёва у неё нет.


Ибрагимова отметила, что решение поставить шлагбаум было сделано на двух собраниях, чтобы огородить сообщество и перекрыть транзитный проезд. 


По её словам, дорога принадлежит «Генетику», и это оформлено документально. Также она подчеркнула, что суд, который сейчас рассматривает иск, не вынес обеспечительных мер, которые бы запрещали перекрывать проезд.


«С председателем "Экспериментатора" мы неоднократно встречались, обсуждали ситуацию — они должны сделать свою дорогу, их гораздо больше, чем нас, в дорогу нашу они не вкладывают никаких средств, а мы хотим жить тихо. Мы приехали на дачу, мы хотим отдыхать, а у нас отдыха не получается», — говорит председатель Ибрагимова.


Салмаз Ибрагимова отметила, что дачники «Экспериментатора» могут, например, ездить через Каинскую Заимку. «Другое дело, что его (альтернативный проезд. — Е.Г.) нужно облагораживать, как мы облагораживали. Мы же с 96-го года здесь — здесь глины по колено, мы каждый год сыпали щебень, вкладывали средства садоводов», — подчеркнула Ибрагимова.


При этом Салмаз отметила, что после этой ситуации СНТ снова поставит шлагбаум, но уже на въезде. А чтобы избежать конфликтов до решения суда проезд перекрывать не будут, охрана будет только контролировать проезд.


На видео первый демонтаж шлагбаума, который произошёл 22 сентября, в субботу


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию: «Там было несколько обращений от граждан — о том, что поставлен шлагбаум на центральной дороге одного садового общества, чтобы попасть в другое. В настоящее время по всем обращениям идёт проверка».


Накануне в среду, рассказала Ибрагимова, на место приезжала прокуратура, чтобы проверить альтернативные проезды. Но, как отметила Салмаз Ибрагимова, альтернативные дороги в плохом состоянии, к тому же на них поставили металлические мостики, мешающие машинам.


Мостик, появившийся на дороге через Каинскую Заимку, теперь мешает проезжать тут на машине
Мостик, появившийся на дороге через Каинскую Заимку, теперь мешает проезжать тут на машине


Летом НГС рассказывал о другой ситуации с проездом через чужую территорию — власти Новосибирска решили проложить путь через ЖК «Тихая гавань» в Заельцовском районе, чем вызвали недовольство жителей. 

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