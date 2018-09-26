«Она их в кусты отводит»: новосибирцы получили рассылку о подозрительной женщине у школы

Родители пересылают сообщения друг другу — рассылку получили в разных районах Новосибирска
Родители пересылают сообщения друг другу — рассылку получили в разных районах Новосибирска

В родительских группах в мессенджере WhatsApp в Новосибирске рассылают сообщение о подозрительной женщине, которая якобы пытается увести детей из школ после того, как просит себя сфотографировать на фоне осенних деревьев. Со слов на аудиозаписи из рассылки, женщину сопровождал мужчина, сидевший в машине неподалёку. В новосибирской полиции сообщения о подобных случаях опровергают.


«Нам прислала одна из родительниц в родительский чат это всё дело. Я прослушала, и я как-то быстро это распознаю. Она утверждала, что это происходило около нашей 102-й школы. И я сразу стала задавать наводящие вопросы — как выглядит человек, какого цвета машина, марка. В принципе это всё можно было запомнить», — рассказала корреспонденту НГС жительница Советского района Ольга Костромина.


По сообщению другой читательницы, такое же аудио прислали и в чаты родителей, чьи дети учатся в Октябрьском районе Новосибирска.


Это аудио пришло в несколько чатов родителей, в которых состоит Ольга Костромина


«Прислали сегодня, в час где-то, одна мамочка из нашего класса. Моя дочка учится в шестом классе 75-й школы и её дочка, а знакомая их учится в 16-й школе. Она утверждает, что случилось вот такое. Позвонила нашей классной руководительнице, и она говорит: "Да, вчера в нашей школе такой же случай был"», — рассказала жительница Октябрьского района Вера Дворецкая.


По словам родителей, случай с подозрительной женщиной произошёл у школы № 16 , потом появляются и данные о других школах, например № 75
По словам родителей, случай с подозрительной женщиной произошёл у школы № 16, потом появляются и данные о других школах, например № 75


Классный руководитель 6-го «В» класса школы № 75 Надежда Мацнева подтвердила корреспонденту НГС, что утром узнала от коллег о том, что несколько мам спугнули подозрительную женщину около школы, но руководство учебного заведения эту информацию опровергло.


«У своих учителей я не слышала. И дети мне не говорили — я сегодня вела урок, они бы мне сказали. То есть не было такого», — прокомментировала ситуацию заместитель директора по воспитательной работе школы № 75 Инна Пережогина.


Инна Пережогина также добавила, что ей также пришла эта рассылка, но в ней говорилось о школе № 7 в Дзержинском районе Новосибирска.


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области призвали не поддаваться панике.


«У нас таких сообщений не было. При веерных рассылках мы всегда их проверяли, они всегда оказывались беспочвенными. <…> Как показывает практика, где-то в каком-то регионе совершается какое-то преступление, и такая волна формируется по принципу слухов, выходит за пределы региона, все начинают друг другу одно и то же сообщение пересылать. Поэтому мы граждан призываем этого не делать <…> Есть тенденция к нагнетанию слухов и распространению информации, которая не соответствует действительности», — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.


Однако сотрудники ведомства просят напомнить детям о правилах поведения при встрече с незнакомыми взрослыми.


В 2016 году в Новосибирске была другая волна спама — тогда в аудиосообщениях говорилось о якобы опасных мандаринах, которые распространяют грипп.

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