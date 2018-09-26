«Она их в кусты отводит»: новосибирцы получили рассылку о подозрительной женщине у школы
В родительских группах в мессенджере WhatsApp в Новосибирске рассылают сообщение о подозрительной женщине, которая якобы пытается увести детей из школ после того, как просит себя сфотографировать на фоне осенних деревьев. Со слов на аудиозаписи из рассылки, женщину сопровождал мужчина, сидевший в машине неподалёку. В новосибирской полиции сообщения о подобных случаях опровергают.
«Нам прислала одна из родительниц в родительский чат это всё дело. Я прослушала, и я как-то быстро это распознаю. Она утверждала, что это происходило около нашей 102-й школы. И я сразу стала задавать наводящие вопросы — как выглядит человек, какого цвета машина, марка. В принципе это всё можно было запомнить», — рассказала корреспонденту НГС жительница Советского района Ольга Костромина.
По сообщению другой читательницы, такое же аудио прислали и в чаты родителей, чьи дети учатся в Октябрьском районе Новосибирска.
«Прислали сегодня, в час где-то, одна мамочка из нашего класса. Моя дочка учится в шестом классе 75-й школы и её дочка, а знакомая их учится в 16-й школе. Она утверждает, что случилось вот такое. Позвонила нашей классной руководительнице, и она говорит: "Да, вчера в нашей школе такой же случай был"», — рассказала жительница Октябрьского района Вера Дворецкая.
Классный руководитель 6-го «В» класса школы
«У своих учителей я не слышала. И дети мне не говорили — я сегодня вела урок, они бы мне сказали. То есть не было такого», — прокомментировала ситуацию заместитель директора по воспитательной работе школы
Инна Пережогина также добавила, что ей также пришла эта рассылка, но в ней говорилось о школе
В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области призвали не поддаваться панике.
«У нас таких сообщений не было. При веерных рассылках мы всегда их проверяли, они всегда оказывались беспочвенными. <…> Как показывает практика, где-то в каком-то регионе совершается какое-то преступление, и такая волна формируется по принципу слухов, выходит за пределы региона, все начинают друг другу одно и то же сообщение пересылать. Поэтому мы граждан призываем этого не делать <…> Есть тенденция к нагнетанию слухов и распространению информации, которая не соответствует действительности», — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Однако сотрудники ведомства просят напомнить детям о правилах поведения при встрече с незнакомыми взрослыми.
В 2016 году в Новосибирске была другая волна спама — тогда в аудиосообщениях говорилось о якобы опасных мандаринах, которые распространяют грипп.
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Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот предоставлен читательницей НГС (2)
Аудио предоставлено читательницей НГС