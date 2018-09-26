Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего двух девушек у «МЕГИ»

Сегодня, 26 сентября, полиция опубликовала фото мужчины, которого подозревают в наезде на двух пешеходов на улице Мира в Кировском районе Новосибирска, — после той аварии одна из двух девушек погибла на месте, вторую девушку, которая ждёт ребёнка, удалось спасти врачам областной больницы. 


В розыск объявлен Азамжонов Азизбек Хасанбой Угли 1999 года рождения — в ГИБДД считают, что он виноват в ДТП с двумя пешеходами 6 сентября


«Розыск объявили сразу же после ДТП. Личность водителя установили в первые сутки. Стечение обстоятельств сегодняшнего дня в том, что выпустили ориентировку с фотографией и на НГС появилась информация по данному ДТП», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


Пострадавшая в ДТП рассказала корреспонденту НГС, что в тот день около 21:00 она шла вместе с близкой подругой и её родственницами по пешеходному переходу — девушки вышли с работы на заводе. 



27 августа в России вступил в силу приказ № 356 «О назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших». Сумма вознаграждения варьируется от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Но платить будут только тем, кто поможет раскрыть преступление или поймать подозреваемых.

Прочтений: 784

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено