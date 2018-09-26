Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего двух девушек у «МЕГИ»

Сегодня, 26 сентября, полиция опубликовала фото мужчины, которого подозревают в наезде на двух пешеходов на улице Мира в Кировском районе Новосибирска, — после той аварии одна из двух девушек погибла на месте, вторую девушку, которая ждёт ребёнка, удалось спасти врачам областной больницы.







В розыск объявлен Азамжонов Азизбек Хасанбой Угли 1999 года рождения — в ГИБДД считают, что он виноват в ДТП с двумя пешеходами 6 сентября.





«Розыск объявили сразу же после ДТП. Личность водителя установили в первые сутки. Стечение обстоятельств сегодняшнего дня в том, что выпустили ориентировку с фотографией и на НГС появилась информация по данному ДТП», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





Пострадавшая в ДТП рассказала корреспонденту НГС, что в тот день около 21:00 она шла вместе с близкой подругой и её родственницами по пешеходному переходу — девушки вышли с работы на заводе.









