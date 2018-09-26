В городе нет места: чиновники отказали известному фонду в рекламных баннерах о помощи детям

Фонд возмутился, что мэрия отказывает ему в наружной рекламе из-за дефицита места на улицах города

Комитет рекламы и информации мэрии Новосибирска отказал благотворительному фонду «Солнечный город» в бесплатной наружной рекламе, которая призывала помочь детям. НГС узнал у мэрии, с чем связан отказ, а независимый юрист объяснил, что такая проблема обусловлена законодательством.







«Солнечный город» опубликовал в социальных сетях возмущённое письмо об отказах комитета рекламы в бесплатной наружной рекламе их проектов, помогающих сиротам.







В фонде объяснили, что за месяц до размещения баннеров они пишут письмо в комитет, чтобы получить рекламные площади на улицах Новосибирска. Если разрешение получено, фонд ждёт согласования — это занимает очень много времени, подчеркнули в фонде.







«В 2018 году мы подавали запросы о размещении — размещались с социально значимой рекламой 6 раз. Мы как благотворительная организация просим выделить места безвозмездно, но мы готовы оплачивать печать плакатов. Дважды нам отказывали по причине "<…> комитет рекламы и информации Новосибирска





не имеет возможности разместить указанную информацию в связи с отсутствием свободных рекламных конструкций в указанный период времени"»,





— объяснили в «Солнечном городе».







Получив отказ, благотворительный фонд выяснил у компании, владеющей рекламными щитами, что свободные места есть, и тогда он написал обращение мэру Анатолию Локтю. После этого размещение баннеров разрешили, но в начале сентября комитет рекламы снова отказал.







«Мы снова получили отказ, и снова по причине "нет поверхностей". Для нас это очень странная ситуация, так как 2018 год объявлен в России годом добровольца. И если ситуацию с постоянным снижением количества площадей перед выборами можно принять, то полный отказ, честно признаться, вводит нас в ступор и полное непонимание», — возмущаются в фонде.







Представители «Солнечного города» объяснили корреспонденту НГС, что не требуют размещения только их рекламы, но просят упростить процедуру и сделать «процесс прозрачным».







«Я понимаю, что существует как большая конкуренция между некоммерческими организациями, так и задачи у социального департамента мэрии города Новосибирска, но, на мой взгляд, это не совсем честное распределение; хотелось бы обсуждать результат, как эффективно используются эти площади», — добавила директор фонда Марина Аксёнова.







Благотворительный фонд настаивает на том, что ему наружная реклама очень нужна — она помогает искать волонтёров





В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС уточнили, что количество мероприятий в 2018 году «не позволяет оказать помощь всем обратившимся».







«Оказание содействия указанной организации по всем обращениям повлекло бы за собой невозможность освещения иных проектов <…> По двум из шести обращений детского благотворительного фонда “Солнечный город” комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска вынужден был отказать. Отказы не связаны с выборами губернатора Новосибирской области», — отметили в мэрии, подчеркнув, что в 2018 году разместили десятки баннеров для разных проектов фонда «Солнечный город».







Управляющий партнёр юридической фирмы «Ветров и партнёры» Виталий Ветров пояснил НГС, что у фонда нет безусловного права требовать у мэрии размещения рекламы.







«По крайней мере до тех пор, пока, допустим, на местном уровне не появятся нормативные акты, предоставляющие такое право.





Однако не каждый орган местного самоуправления способен к подобному самоограничению и установлению прозрачных понятных правил предоставления возможности размещаться», — отметил эксперт.







По его словам, эффективными могут быть обращения в УФАС и прокуратуру, особенно если отказы немотивированны.







Ранее центр Новосибирска украсили лайтбоксы с плакатами, которые призывают горожан отказаться от алкоголя по праздникам, — для баннеров снялись известные спортсмены и артисты.

